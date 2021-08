"Pagamos más impuestos pero duplicamos la pobreza"

Maximiliano Pullaro, precandidato a Senador Nacional por Evolución dentro de Juntos por el Cambio, sostiene un ritmo de recorridas por el territorio provincial que llama la atención. “Somos una fuerza con una gran representación territorial pero no alcanza con ganar en Santa Fe” dijo el jefe de los diputados provinciales del radicalismo, y aclaró: “para derrotar al kirchnerismo hay que ganarles en todos lados, con un proyecto político nacional de cara al 2023.”

Aunque el exministro no esquiva hablar sobre seguridad y afirma que desde que terminó su mandato en 2019 “todos los indicadores empeoraron”, Pullaro remarca que “a nivel nacional el modelo del kirchnerismo no va más, pagamos cada vez más impuestos pero duplicamos la pobreza porque los recursos que se generan en el país se concentran en el conurbano bonaerense con planes sociales y subsidios, en detrimento del interior y de la provincia de Santa Fe.”



UN PROYECTO NACIONAL PARA TRES REFORMAS EN AGENDA

En el mismo sentido, Pullaro explica su propuesta para trabajar en una triple reforma impositiva, laboral y sindical. “En los últimos 20 años aumentó la carga tributaria en un 70% pero tenemos más del doble de pobres, por eso necesitamos una reforma laboral que garantice los derechos de los trabajadores y también de los empresarios para crecer y desarrollar sus emprendimientos y, por supuesto, poner en agenda política una reforma sindical para terminar con las mafias extorsivas”, dijo y aclaró que “para hacer esas reformas no alcanza con ganarle al kirchnerismo, necesitamos construir una nueva alternativa de poder que gobierne bien la República Argentina.”

El hoy diputado provincial radical encabeza la dupla a precandidato al Senado Nacional junto a Carolina Piedrabuena. Llevan como senadores suplentes al senador provincial Felipe Michlig y a la presidenta comunal de Carlos Pellegrini Marina Bordigoni. La lista de diputados nacionales la encabeza Gabriel Chumpitaz seguido por Victoria Tejeda, Rodrigo Borla, Melina Giorgi y Laura Spina. Todos ellos conforman la lista Evolución que compiten en la interna de Juntos por el Cambio en el espacio que lidera a nivel nacional Martín Lousteau.