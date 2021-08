Se aplicaron casi 18.000 vacunas

La Dirección Regional de Salud de Rafaela dio a conocer este viernes, como es habitual, el registro de vacunación de la última semana, donde consignó que se aplicaron en la zona otras 17.940 vacunas durante los últimos 7 días para un acumulado de 291.839 dosis aplicadas desde que se puso en marcha, a principios de este año, de exitoso operativo de vacunación contra el Covid-19. En tanto, en nuestra ciudad se colocaron hasta el momento 127.219 vacunas, en segundo lugar se ubica Sunchales con 30.269, tercero Ceres con 17.972, cuarto San Cristóbal con 17.333 y quinto Tostado con 15.750 dosis. Con respecto al detalle de las vacunas aplicadas, la más utilizada continúa siendo la Sinopharm con 102.920 dosis, seguida por la AstraZeneca con 99.262, la Sputnik con 75.655, la Moderna con 9.987 y por último la Covishield con 4.015 aplicaciones.



UN CASO MAS

Mientras tanto, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 comunicó ayer tan sólo 1 nuevo caso de coronavirus en Rafaela durante las últimas 24 horas, que de esta manera suma 14.693 contagios desde el inicio de la pandemia, de los cuáles 60 son activos, 173 son los vecinos aislados y 14.314 los recuperados. En tanto, por 10ª jornada consecutiva no se registraron fallecimientos en nuestro medio a causa de esta mortal enfermedad, totalizando 139 decesos hasta el momento. En cuanto a las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré" se informó que aún continúan internados 12 pacientes Covid-19 positivos (40% de ocupación) y 8 pacientes sospechosos y No Covid-19 (80% de ocupación) en UTI y 2 pacientes Covid-19 positivos y 35 pacientes sospechosos, pediátricos y NEO en sala general. A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 286 nuevos positivos de Covid-19 en el territorio santafesino, que acumula 464.821, y 25 muertes para un total de 8.190 víctimas fatales. Son 161 personas internadas en UTI en hospitales provinciales y 279 pacientes en sala general, 11.098 son activos, 445.533 los recuperados y hasta el momento en la provincia fueron aplicadas 3.495.221 vacunas de las 3.555.755 dosis que recibió Santa Fe.



ADOLESCENTES

La vacunación de adolescentes de entre 12 y 17 años sin comorbilidades será el siguiente paso dentro del Plan de Vacunación Estratégico, para el cual se esperan definiciones en la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) programada para la próxima semana. En diálogo con el programa La Mañana de UNO, Romina Carrizo, subsecretaria de Equidad del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, dijo: “Tenemos mucha concentración de adolescentes de 12 y 17 años sin comorbilidades pero no se ha detectado algún otro grupo voluptuoso en cuanto a menores de esa edad”; y descartando que haya una demanda por vacunar a niños menores de 12 años. “Estamos al día y estamos vacunando fuertemente a los de 12 a 17 años con comorbilidades en toda la provincia”, confirmó la funcionaria, reconociendo que la primera semana de inoculaciones fue la más fuerte. De todas formas, aclaró que “los papás siguen inscribiendo a estos adolescentes con lo cual les seguimos dando respuesta”. Carrizo recordó que la ley ampara a los menores de edad para inscribirse solos, y precisó que hubo una muy buena adherencia en este grupo etario, ya que más del 80% de los inscritos asistieron a su turno. “Por una cuestión de que ya estaríamos en fecha de aquellos primeros que se vacunaron a principio de agosto teníamos un remanente con los que no habíamos tenido comunicación, que no habían manifestado su voluntad de vacunarse, que ni requerían la atención en domicilio ni habían asistido al turno en el día que le correspondía, con lo cual se hizo un relevamiento y se llamó uno por uno para ver cuál había sido el motivo. Estamos ahora ocupándonos de ese grupo para poder comenzar con la primera dosis y poder completar cuando se vayan cumpliendo los plazos con la colocación de la segunda”. En paralelo a la vacunación de adolescentes, la Provincia continúa vacunando con segundas dosis con el objetivo de completar los esquemas de vacunación antes de que se dé la inevitable circulación comunitaria de la variante Delta, y ya se llegó a un 60% de la población.