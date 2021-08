Monotributo: definieron los créditos a tasa cero

BUENOS AIRES, 28 (NA). - La AFIP estableció ayer el mecanismo para solicitar un crédito a tasa cero, a efectos que los monotributistas se registren, ingresen los datos necesarios y los bancos procedan a otorgar un préstamo de hasta $150.000.

A través de la Resolución General 5058/2021, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el organismo dispuso que los los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) deberán utilizar el servicio web denominado "Crédito Tasa Cero", ingresando al portal de la AFIP con Clave Fiscal habilitada con nivel de seguridad 2, como mínimo.

Asimismo, los pequeños contribuyentes podrán acceder al servicio a través del portal "Monotributo" (https://monotributo.afip.gob.ar) con la respectiva Clave Fiscal.

Será requisito para acceder al sistema poseer Domicilio Fiscal Electrónico, de acuerdo con el texto oficial.

Además, los pequeños contribuyentes susceptibles de obtener el beneficio de "Crédito a Tasa Cero 2021", a tales efectos deberán:

- Ingresar hasta el 31 de diciembre de 2021 al servicio "web" "Crédito Tasa Cero".

- Ingresar el importe del crédito que solicita. El sistema le indicará los montos mínimo y máximo del crédito susceptible de ser otorgado, en función de la categoría en la que el pequeño contribuyente se encontraba encuadrado al 30 de junio de 2021.

- Informar una dirección de correo electrónico de contacto.

- Seleccionar la entidad bancaria a ser utilizada para la tramitación del crédito solicitado.

Luego, la AFIP va a verificar las condiciones de elegibilidad y comprobar que no se trata de un sujeto excluido; en caso de no resultar procedente, el sistema indicará al contribuyente los motivos por los cuales se deniega la solicitud.

Los monotributistas podrán tramitar la solicitud del crédito ante la entidad bancaria seleccionada hasta el 20 de enero de 2022, inclusive, indicó el ente recaudador.

Y explicó que en caso que el solicitante sea un beneficiario de un "Crédito a Tasa Cero" en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y que se encuentre en mora respecto de la restitución del beneficio, el sistema indicará la entidad bancaria otorgante del préstamo, así como el importe total adeudado en función de la información proporcionada a la Administración Federal por parte de la entidad BICE Fideicomisos SA.

Una vez efectuado el otorgamiento del "Crédito a Tasa Cero 2021" por parte de la entidad bancaria, ésta realizará, en el mismo momento del desembolso del importe del crédito, la cancelación del monto adeudado por el beneficio en nombre del contribuyente, quien podrá gozar libremente del saldo remanente, en caso de existir.

La AFIP destacó que este tipo de crédito, que se lanzó oficialmente este mes, tiene como fin "promover la reactivación económica del sector productivo", ya que "si bien se observa una recuperación parcial y heterogénea de la actividad económica, aún no se han alcanzado los niveles de producción observados con anterioridad a la irrupción de la pandemia".

Para la categoría A del monotributo, el préstamo es de hasta $90.000; para la categoría B, hasta $120.000 y el resto de las categorías tienen un tope máximo de $150.000.