Fernández defendió a la profesora kirchnerista

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El día después de la viralización del video que muestra el debate entre una docente y uno de sus alumnos en una escuela de La Matanza, el presidente Alberto Fernández tomó posición y salió en defensa de la cuestionada profesora. "Si esa maestra como consecuencia de una discusión le puso un uno, está mal, pero si ese debate sirvió para abrirles la cabeza a los alumnos, es válido", afirmó el mandatario en declaraciones radiales.

La docente en cuestión, Laura Virginia Radetich, fue suspendida de su cargo en la Escuela Secundaria Técnica Nº2 "María Eva Duarte", de la localidad bonaerense de Ciudad Evita.

La polémica hizo eco en medios de comunicación y redes sociales, en tiempo récord, y las denuncias no tardaron en llegar. Uno de los primeros en impulsar la denuncia fue el precandidato a legislador porteño Yamil Santoro quien junto al diputado nacional José Luis Patiño y los referentes José Magioncalda, Juan Pablo Pane, Daniela Delgado Luna y Gabriel Salvatore efectuaron la denuncia en la Fiscalía General de La Matanza.

Ante esto, el jefe de Estado aseguró que hubo un enorme cuestionamiento a la docente por "tensarse" con el debate, pero que, desde su rol de profesor, sostiene que lo más importante es "sembrarles dudas a los alumnos". "Que hayan tenido ese debate es formidable, porque le abre la cabeza al alumno, y lo invita a pensar, a discutir. Es una forma de abrir la cabeza de la gente", manifestó Alberto Fernández.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, también opinó sobre el tema. En declaraciones a Radio Rivadavia, el funcionario nacional aseguró que "se inició la investigación y se separó a la docente" , tras la viralización del video en el que se ve a Radetich exaltada en el debate con sus alumnos.

"Conversé con la ministra de la provincia de Buenos Aires (Agustina Vila) y nuestra mirada es oponernos a cualquier instancia de lo que se denomina adoctrinamiento. Tiene que haber debates sobre la realidad social pero no en esos términos que se vio", afirmó el titular de la cartera educativa nacional.

"El chico tiene una idea formada por cosas que escucha, como que el peronismo gobernó en los últimos 70 años y ella se exalta porque sabe la verdad", sostuvo el Presidente desde el CCK, y en línea contraria a la del ministro de Educación. Para finalizar, Albero Fernández sentenció: "Acá, en la Ciudad de Buenos Aires, hay un director de un colegio que defendía un golpe militar, y nadie le dedicó un renglón a ese hombre".



NEGRI PEDIRÁ

EXPLICACIONES

Diputados nacionales de la UCR anunciaron que pedirán formalmente que el ministro de Educación, Nicolás Trotta, concurra a dar explicaciones al Congreso por el video de la docente de La Matanza que discutió en elevado tono con un alumno sobre la coyuntura política.

"El caso de la docente militante en el aula no es el primero ni el único. Han hecho de la educación una cantera de adoctrinamiento del kirchnerismo. Pasa en todo el país. Voy a pedir que el Ministro de Educación dé explicaciones en el Congreso Nacional. Esto se tiene que terminar", aseguró el titular del bloque radical, Mario Negri.

"Les robaron un año y medio de clases, los alumnos no se merecen que encima los docentes híper radicalizados les griten y adoctrinen como si fueran soldados. El Gobierno de (Axel) Kicillof y el ministro Trotta deben tomar cartas en este caso. Dejen de meter a la educación en una guerra", agregó Negri.



SEGÚN RANDAZZO,

ES MALTRATO

El precandidato a diputado nacional de Vamos con Vos por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo cuestionó al presidente Alberto Fernández por defender el "debate formidable" entre una docente y un alumno y advirtió que "los gritos de un adulto a los pibes es maltrato".

La polémica generada tras la viralización del video que muestra a la docente Laura Radetich envuelta en un encarnizado debate con uno de sus alumnos de la Técnica Nº2 "María Eva Duarte" de Ciudad Evita tuvo también la opinión del ex ministro del Interior y Transporte, que arremetió contra el mandatario por haber defendido la actitud de la profesora.

El jefe de Estado cuestionó la suspensión de la docente y consideró que si el cruce sirvió "para abrirle la cabeza a los alumnos" era "válido".

Desde su cuenta oficial de Twitter, Randazzo subrayó: "Los gritos de un adulto a los pibes no son un ‘debate formidable’. Eso se llama maltrato". "Después de la fiesta en Olivos, esta es otra muestra de que tenemos un Presidente con los valores totalmente distorsionados", concluyó el postulante de Vamos con Vos.