Lara Tribouley jugará en Obras

La basquetbolista Lara Tribouley, surgida de las divisiones formativas del femenino de Libertad de Sunchales, fue reclutada por Obras Basket de Buenos Aires. Alera, de 17 años y 181 cm. de estatura, integra la lista de convocadas al Programa Nacional Formativo (PNF 2028) de la Confederación Argentina de Básquetbol.“La llegada fue un poco inesperada si bien desde principio de año estaba buscando un club en Buenos Aires, ya que en el interior la competencia no es intensa. Y tuve la suerte de que Obras se contactara conmigo”. Asimismo, se refirió a sus primeros momentos en la Avenida Libertador:“Estuve una semana en julio para realizar una prueba. Y el miércoles 18 de agosto vine definitivamente. Es un club muy completo y no solo en lo deportivo donde tiene todo lo que necesita un deportista para desarrollarse. También tengo que destacar la comodidad de que el alojamiento está en el interior de la sede, la seguridad que nos permite estar tranquilas y el profesorado de Educación Física que me va a posibilitar estudiar dentro de la institución", publicó el sitio oficial de Libertad.