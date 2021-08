Juegan en los Federativos

El domingo se abre el Federativo U15, que contará en esta ocasión con 26 elencos que representan a las diferentes asociaciones afiliadas a la Federación Santafesina. De la Asociación Rafaelina participarán Atlético de Rafaela y Libertad de Sunchales.Las idas serán el 29 de agosto y las vueltas el 19 de septiembre. Clasificarán primero y segundo de cada grupo más los dos mejores terceros de todas las zonas (18 elencos).La Crema estará en la Zona Centro Norte E. Este es el detalle de la programación, con la ida en Colón de San Justo: Domingo a las 10: Colón de San Justo vs. San Lorenzo. Domingo a las 14.30: San Lorenzo vs. Atlético Rafaela. Domingo a las 18.30: Atlético Rafaela vs. Colón.Libertad será local en la Zona G, ante Santa Rosa de Santa Fe y Central Argentino Olímpico de Ceres. Domingo a las 10: Libertad vs. Santa Rosa. A las 14.30: Santa Rosa vs. Central de Ceres. A las 18.30: Central de Ceres vs. Libertad.LEZCANO EN EUROLIGALeandro Lezcano se fue a vivir a España con su familia y fue confirmado como uno de los seis árbitros que se sumarán para la próxima temporada de la Euroliga. La confirmación para el santafesino se dio luego de la clínica realizada el pasado fin de semana en Ljubljana, Eslovenia.