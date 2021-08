CRAR y un partido con doble validez

El Círculo Rafaelino de Rugby iniciará este sábado el Torneo Dos Orillas en Esperanza, visitando a Alma Juniors por la segunda fecha de la zona B con el arbitraje de Fabián Prats. El partido principal dará inicio a las 16.15, mientras que a las 14.30 jugarán las reservas. Recordemos que este encuentro también determinará el tercer puesto del Oficial «Federico Caputto» de la USR, que había sido interrumpido en el mes de abril.El Head Coach Enrique López Durando confirmó la alineación principal, que saldrá a la cancha de esta manera:1- Matías Rocchi, 2- Martín Zegaib, 3- Gastón Zbrun; 4- Guillermo Bulacio, 5- Pedro Rubiolo; 6- Manuel Mandrille,7- Gian Allasino, 8- Mariano Ferrero; 9- Ricardo Brown, 10- Pablo Villar; 11- Esteban Appó, 12- Nicolás Inwimkelried (C), 13- Leonardo Sabelotti, 14- Esteban Rebaudengo;15- Santiago Kerstens.Por el mismo grupo se enfrentarán La Salle vs. Universitario (Juan Ballesteros), quedando libre Tilcara de Paraná. En la primera fecha, Universitario derrotó a Alma Juniors por 20 a 16, mientras que Tilcara le ganó a La Salle por 96 a 0.Cabe acotar que la final del torneo "Fefe Caputto" se cumplirá también este sábado a la vera de la autopista, protagonizada por CRAI y Santa Fe Rugby Club; comenzará a las 16.15, con el arbitraje de Javier Villalba y será televisada en directo para toda la provincia por Santa Fe Canal, no estando permitido el ingreso de público.NUEVO TORNEO DE JUVENILESEste sábado 28 también comenzará el torneo Dos Orillas de divisiones juveniles con la primera fecha, oportunidad en que CRAR recibirá a Universitario de Santa Fe.Estos serán lo horarios y árbitros: a las 13 M15, Gustavo Rostagno; y M17, Leopoldo Torres. A las 14.30 M16, Sebastián López; y M19, Martín Jaime.