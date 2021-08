Independiente y Colón, gran duelo en Avellaneda

Independiente intentará hoy conseguir un triunfo que lo deposite nuevamente en la punta de la tabla de la Liga Profesional cuando reciba a Colón de Santa Fe que, a su vez, buscará ganar para ubicarse como líder, en un partido válido por la 9ª fecha del certamen argentino. El encuentro se jugará a partir de las 20:15 en el estadio Libertadores de América, contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo y será televisado por Fox Sports Premium.

Independiente tiene 15 puntos, está a uno de los punteros Lanús, Talleres de Córdoba y Estudiantes de La Plata, viene de perder por 2 a 0 como visitante frente a Atlético Tucumán y el entrenador Julio César Falcioni tendrá disponibles a Domingo Blanco y Jonathan Herrera.

Blanco, quien cumplió la suspensión luego de ser expulsado frente a Defensa y Justicia, vuelve al once titular por Patricio Ostachuk, mientras que Herrera se recuperó de una pubialgia y estaría en el banco de suplentes.

Colón de Santa Fe tiene 14 unidades, está a dos de los líderes, igualó como local 1 a 1 frente a Sarmiento de Junín y la novedad más importante tiene que ver con la presencia de Rafael Delgado. Si bien el técnico Eduardo Domínguez no lo confirmó, Delgado volvería al equipo inicial en lugar de Bruno Bianchi, mientras que el que no será de la partida es Mauro Formica, quien quedó descartado por sufrir una lesión muscular.

Estas son las probables formaciones:

Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Insaurralde, Thomas Ortega; Domingo Blanco, Alan Soñora; Sebastián Palacios, Alan Velasco, Andrés Roa o Gastón Togni; Silvio Romero. DT: Julio César Falcioni.

Colón: Leonardo Burián; Facundo Mura, Bruno Bianchi o Rafael Delgado, Facundo Garcés, Gonzalo Piovi; Christian Bernardi, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Cristian Ferreira; Lucas Beltrán y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.



OTROS DOS PARTIDOS

Huracán buscará regresar al triunfo después de siete fechas cuando visite a Gimnasia y Esgrima La Plata, que intentará también quedarse con los tres puntos en un partido con el cual se abrirá la novena jornada. El inicio será a las 15:45 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, con arbitraje de Andrés Merlos y la TV de TNT Sports.

En el otro cotejo sabatino, Banfield y Platense se enfrentarán en el estadio Florencio Sola del equipo del Sur bonaerense, desde las 18:00. El árbitro será Pablo Echavarría, y la televisación de TNT Sports.