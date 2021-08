Cristiano Ronaldo volvió al Manchester United

BUENOS AIRES, 28 (NA) - Tras el traspaso de Lionel Messi al PSG de Francia, el mercado europeo volvió a temblar con la salida del delantero portugués Cristiano Ronaldo desde la Juventus de Italia para retornar al Manchester United de Inglaterra, luego de 12 años.

"El Manchester United se complace en confirmar que el club ha llegado a un acuerdo con la Juventus para el traspaso de Cristiano Ronaldo, sujeto a acuerdo de condiciones personales, visado y médico", anunció el club en un comunicado publicado en su web oficial. Así se terminó la especulación en torno del atacante de 36 años, a quien los rumores ubicaban en el otro equipo de Manchester, el City, pero con el que la Juventus no llegó a un acuerdo: quería incorporar en la negociación a Gabriel Jesús y los ingleses ofrecían a Raheem Sterling.

La propia estrella portuguesa se despidió de los hinchas de Turín con un posteo en su cuenta personal: "Hoy me voy de un club increíble. El más grande de Italia y seguramente uno de los más grandes de Europa. Dí mi corazón y mi alma por Juventus y voy a amar a la ciudad de Turín hasta mis últimos días".

El principal desafío del delantero luso será devolver a los primeros puestos de la Champions al United, que quedó encuadrado en un complejo grupo F con Villarreal de España, Atalanta de Italia y Young Boys de Suiza.



OTRA BOMBA

El París Saint Germain (PSG), artífice del movimiento más resonante del fútbol mundial con el arribo de Lionel Messi, irá en busca del joven goleador noruego Erling Haaland en caso que se concrete la transferencia del francés Kylian Mbappé al Real Madrid de España, según medios británicos.

El diario británico The Telegraph asegura que la directiva del club parisino ya contactó al representante del jugador, Mino Raiola, para iniciar conversaciones. El PSG se hará de 170 millones de euros, más un bonus futuro de 10 millones, en caso de acordar con Real Madrid el traspaso de Mbappé.