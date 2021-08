Liga: árbitros para el domingo

La Neutral de Arbitros de la Liga Rafaelina de Fútbol dio a conocer anoche las designaciones para la continuidad de la séptima fecha del torneo Apertura de Primera A, que tendrá desarrollo el domingo desde las 15.30 en primera división.

Este es el detalle: Florida vs. Deportivo Tacural (Angelo Trucco, Isasa y Milanesio); Sportivo Norte vs. Peñarol (Ariel Gorlino, Bauer y Singer); Brown vs. Ben Hur (Jorge Martinez, Quevedo y Sangeovich); 9 de Julio vs. Deportivo Ramona (Mauro Cardozo, Celiz y Morero); Ferrocarril del Estado vs. Libertad de Sunchales (Franco Ceballos, Luque y Villarruel); Talleres de María Juana vs. Argentino Quilmes (Rodrigo Pérez, F. Rodríguez y H. Rodríguez).



BOCHAZO SE DIO EL GUSTO

La jornada tuvo un sorpresivo resultado en el primer adelanto disputado el jueves en el predio del autódromo, donde Bochófilo Bochazo de San Vicente se impuso por 1 a 0 a Atlético Rafaela. Jonatan Peralta fue el autor del gol para la primera victoria del Tricolor desde su arribo a la máxima categoría de la Liga Rafaelina de Fútbol. El tanto fue a través de un remate de media distancia, cuando iban 40 minutos del complemento. En Reserva ganó Atlético por 3 a 1.

El equipo dirigido por Fabián Protti, que aún tiene pendiente un partido con Talleres, demostró de esta manera su recuperación tras cinco fechas sin poder sumar de a tres.

Al cierre de nuestra edición se disputaba el segundo adelanto, en Sunchales, entre Unión y el Deportivo Aldao.