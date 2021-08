ABBA anunció su regreso

El legendario cuarteto sueco integrado por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad anunció su regreso tras casi 40 años lejos de los escenarios.

El histórico grupo que conquistó al mundo con hits como "Dancing queen", "Waterloo", "Mamma Mia" y "Chiquitita", comunicó su vuelta a través de un nuevo perfil de Instagram llamado @abbavoyage. Allí tan solo dejaron una invitación para que los fanáticos se logueen ingresando a www.abbavoyage.com, para estar al tanto de las novedades que se anunciaran el próximo 2 de septiembre.

Pese a que Abba no dio más detalles, el diario The Sun reveló que el regreso constará del lanzamiento de una nueva película documental y un concierto de hologramas que la banda ha estado preparando desde 2019, el cual se presentará a partir de mayo de 2022 en un teatro de Londres.

"Bjorn, Benny, Agnetha y Anni-Frid estarán presentes en la noche del estreno y por fin se presentarán sus Abba-tars, que son como hologramas de ellos mismos. En el espectáculo, los Abba-tars actuarán y se dirigirán al público. Será como dar un paso atrás en el tiempo para los espectadores", explicó el medio británico.

Y no solo eso, sino que también habrá cinco nuevas canciones. En relación a ello, durante una entrevista que dio a mediados de 2020, Geoff Lloyd se sinceró: "Deberían haber salido a finales del año pasado. Debido a dificultades técnicas y la pandemia, se retrasaron las cosas. Pero me prometió que la nueva música de ABBA saldrá en 2021".

ABBA se formó en Estocolmo en 1972 y logró la fama internacional al triunfar en el Festival de la Canción de Eurovisión 1974.​ Desde entonces, el cuarteto ha ganado popularidad empleando melodías pegadizas, letras simples y su sonido propio, caracterizado por las armonías de las voces femeninas y el wall of sound, un efecto musical creado por el productor Phil Spector. Fue el primer grupo pop europeo en experimentar el éxito en países de habla inglesa fuera de Europa.

No obstante, años más tarde la agrupación experimentó un declive comercial y finalmente decidieron separarse, de modo que en diciembre de 1982 realizaron su última aparición como ABBA. Después de un tiempo fuera del interés público, en la década de 1990 el lanzamiento de varios álbumes recopilatorios hicieron posible su regreso a la cima de las listas de popularidad, y ABBA es ahora uno de los grupos más exitosos, con ventas estimadas de entre 380 y 400 millones de sus producciones musicales en todo el mundo.

Por consiguiente, 39 años después de su última presentación en público, ABBA se reúne nuevamente.