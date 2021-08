Trabajos para pavimentar la Ruta 67

Informaron desde la oficina del senador Alcides Calvo en los próximos días, técnicos de la Dirección Provincial de Vialidad recorrerán la ruta de calzada natural - tierra para realizar la evaluación de trazas, mediciones y definir el proyecto de pavimentación que llevará adelante el Gobierno Provincial de Omar Perotti. "Estamos cumpliendo el pedido de la comunidad de Santa Clara de Saguier y la región de varias décadas, donde las gestiones anteriores no ejecutaron, a pesar que en el año 2007 estaba prevista la segunda etapa" afirmó el senador Calvo.

Al respecto el senador Alcides Calvo, en el lugar donde se ejecutará la obra resaltó: “estamos aquí, junto al Ingeniero Daniel Ricotti de la Dirección Provincial de Vialidad; el dirigente de Santa Clara de Saguier, José Catalano y parte de su grupo de trabajo, poniendo en marcha las gestiones para analizar técnicamente el proyecto que determinará el presupuesto correspondiente, con la gran confianza como lo dice siempre el gobernador Perotti: cada proyecto que se ejecuta y que luego se licita tiene que tener respaldo de los recursos necesarios para concretarlo y éste será el caso de la ruta pavimentada que unirá a Saguier con Santa Clara de Saguier para también conectar a una gran región."

“Una de las condiciones por la cual siempre creo que ha tratado y ha luchado Santa Clara de Saguier es esta conexión que lamentablemente quedó diluida con el tiempo cuando en aquel 2007 el Ingeniero Jorge Obeid inauguraba la primera etapa y quedó pendiente en los 12 años de gobierno del Frente Progresista la verdadera concreción de conectar Santa Clara de Saguier con la región. A partir de varias reuniones que hemos tenido con José Catalano, su grupo de trabajo y con el propio gobernador de la Provincia, se define que la Dirección Provincial de Vialidad comience a analizar el tema. Ojalá que en los próximos días la localidad de Santa Clara de Saguier y toda su zona de influencia tengan respuesta, no solamente a José, que desde hace muchos años siendo presidente comunal lucha por poder concretar esta obra, poder hacerla realidad en la gestión de Omar Perotti”.

Por su parte, Daniel Ricotti subrayó: "sabemos que la conexión de Santa Clara y toda la parte sur del departamento es una conexión productiva, de negocios, de comercialización y también recreativa hacia la ciudad de Rafaela, por lo tanto, tratamos de fomentar que las vías de comunicación estén a la altura de las necesidades de cada uno es una responsabilidad del gobierno provincial. Acá se hizo una ruta hace 12 años y se había planteado continuarla hasta Santa Clara, pero durante 12 años lamentablemente eso quedó abandonado, nunca nadie tomó una decisión importante. Hoy la Dirección Provincial de Vialidad, por pedido del gobernador Perotti, se definió atender los pedidos de los vecinos de Santa Clara. En los próximos días una comisión de trabajo empezará a hacer los relevamientos de la ruta que ya estaba hecho en su momento, pero hay que actualizarlo para ver los posibles cambios y luego terminar el proyecto ejecutivo para tener un análisis de costo y solicitar los fondos para efectuar el proceso licitatorio."

"Quiero agradecer al senador Alcides Calvo que está siempre atento a las necesidades del departamento y eso es lo que hace movilizar al gobierno. A veces uno, con la cantidad de actividades que hay en toda la provincia no llega a observar y si no tenemos gente que esté planteando las necesidades, a veces las prioridades se van diluyendo. En este caso, tenemos un hacedor, un gestor, un pedido de los vecinos y la Dirección Provincial de Vialidad va a estar analizando el tema para darle la solución técnica y luego darle la solución definitiva: concretar la obra de pavimentación”, finalizó Ricotti.