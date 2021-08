“Tenemos que seguir unidos, lo vamos a levantar”

Lo ‘tiraron’ a la cancha de un día para el otro. De la noche a la mañanase quedó sin el 1 y perdió por unas fechas al 12. Guille Sara, por diferencias con el DT, decidió marcharse y Nahuel Pezzini que se desgarró allá por la fecha 15, ya recuperado, todavía tiene para un mes y medio largo más ya que se rompió el aductor de su pierna derecha.Un par de partidos en el banco (alternando incluso con Pedro Bravo)…y adentro.en el pésimo momento del equipo en lo que va de la temporada 2021 de la Primera Nacional. Así y todo, el último domingo tras el 0-1 ante Santamarina de Tandil el entrerriano fue uno de los pocos que habló con la prensa y lo hizo como si hiciera años que estuviera en el arco celeste., indicó en charla con radio El Espectador, y luego sumó:En relación a lo que en dicho momento, mientras se dirimía la continuidad de Otta o no, el arquero indicó: “Walter nos dijo que tenemos que seguir metiendo, con la misma actitud, que son rachas y que hay que revertir esto”.Conmocionado. Con lágrimas en los ojos se fue el juvenil tras el pitazo final. Y al respecto, ‘Grino’ indicó: “Venimos cargando con muchas cosas, es un tema personal, me sentí así y tenía que descargar de alguna manera”.Sobre la nueva derrota, el arquero declaró: “La verdad que con mucha bronca, necesitábamos ganar, merecimos más pero cuando las cosas no se dan no hay forma”.Sobre su actuación, la que le supo dar ‘vida’ al equipo en el complemento ante intervenciones que evitaron el 0-2, Grinovero señaló: “Uno intenta dar siempre lo mejor para que el equipo se mantenga vivo pero cuando las cosas no se dan no hay con qué darle”.Llegó a Atlético de Rafaela en el 2017. Nació en Cerrito, Entre Ríos. Sus primeros pasos futbolísticos los dio en Unión Agrario de Cerrito, hasta casi sus 17 años donde luego comenzó a tener pruebas en diferentes clubes pero por cuestiones personales volvió a su pueblo.Este viernes se pondrá en marcha la 27ª fecha de la Primera Nacional con la disputa de dos encuentros. Por la zona A estarán jugando Temperley y Alvarado, encuentro que comenzará a las 17.10hs y se podrá ver por TyC Spots.Luego, a las 20.10hs (también por la pantalla de TyC Sports), se presentará Güemes de Santiago del Estero ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Dicho juego corresponde a la Zona B.