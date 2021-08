Segundo concurso de fotografía "San Vicente, una ciudad para visitar"

Desde la Comuna local se recuerda que dentro del marco de actividades por las Fiestas Patronales, junto a la Secretaría de Cultura te presentamos la segunda edición del Concurso de Fotografía, que este año lleva como título “San Vicente, una ciudad para visitar”.

Realizamos esta propuesta con el objetivo de apoyar el arte desde los valores de nuestra identidad cultural.

Este concurso fotográfico tiene como objetivo generar imágenes que inviten a descubrir, vivir, y visitar San Vicente, desde la mirada de los ciudadanos locales.

Por ello, proponemos presentar fotos de paisajes urbanos y rurales, de edificios y bienes patrimoniales, de rincones de interés, de costumbres, entre otras, que puedan ser utilizadas para promocionar a “San Vicente ciudad”.

El plazo para enviar las obras será hasta el viernes 17 de septiembre, inclusive.

Y los premios serán de $ 2000, $ 1500 y $ 1000 en órdenes de compra.



BASES Y CONDICIONES:

PARTICIPANTES: Sin límites de edad.

OBRAS: Cada participante podrá presentar una fotografía, la misma deberá ser original e inédita y no haberse presentado con anterioridad en otros concursos, webs o cualquier otro medio digital.

Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no existan derechos a terceros, así como de todo reclamo por derechos de imagen sobre las obras presentadas al concurso.

Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente.

PRESENTACIÓN: Las fotografías deberán ser tomadas únicamente con celulares móviles, siendo indistinto el modo (vertical u horizontal)

ENVÍO: Las fotografías se remitirán por mensaje, vía WhatsApp, al siguiente teléfono: 03492-15270800. Deberán adjuntar los siguientes datos: título de la obra, nombre y apellido del concursante, DNI y edad.

PLAZO DE ADMISIÓN: El plazo para enviar las obras será hasta el viernes 17 de septiembre, inclusive.

No se admitirán obras presentadas con posterioridad a esa fecha.

PREMIOS:

- Primer premio: Orden de compra por $2000

- Segundo premio: Orden de compra por $1500

- Tercer premio: Orden de compra por $1000

- Dos menciones especiales

FALLO: El fallo del jurado será inapelable. El mismo será difundido por redes

sociales oficiales de la Comuna, medios televisivos, digitales y radiales.

JURADO: El jurado estará conformado por tres personas idóneas en el tema:

- Charly D'Intino: Docente a cargo del taller Comunal de fotografía.

- Marco Laporta: Camarógrafo y Fotógrafo.

- Adrián Mauro: Diseñador de Interiores.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La participación en este concurso supone la plena aceptación de todas y cada una de estas bases, y del fallo inapelable del jurado.