Los invitados de Mirtha Legrand en su regreso al programa

BUENOS AIRES, 27 (NA). - Después de ocho meses, Mirtha Legrand volverá este sábado a conducir su programa, ya que reemplazará a su nieta Juana Viale, con quien condujo por última vez el pasado 19 de diciembre.

Juanita, quien ocupó el lugar de La Chiqui desde que estalló la pandemia de coronavirus, cumple con la cuarentena obligatoria en un hotel porteño luego de su viaje a Europa.

Durante la mañana de ayer, Nacho Viale confirmó el nombre de los cuatro invitados que acompañarán a la estrella en "La Noche de Mirtha".

En tal sentido, junto a Legrand estarán el periodista Jonatan Viale y el conductor Ángel "Baby" Etchecopar, quienes tienen un programa en Radio Rivadavia y se encargarán de hablar de todo el tema electoral y de la política argentina.

Asimismo, completan la lista de invitados el humorista Roberto Moldavsky y la modelo y conductora Carolina "Pampita" Ardohain.

En lo que respecta al estilismo de Legrand, algo que siempre llama la atención de su audiencia, se sabe que será Claudio Cosano el encargado de vestirla, tal como sucedió en los últimos años.

Elección del vestido:

Cosano se acercó hasta el domicilio de la diva de los almuerzos para probarle tres modelos diferentes y con diversa paleta de colores cada uno.

El mismo sábado, en su camarín de los estudios La Corte, la "Chiqui" decidirá qué vestido elegirá para su vuelta a El Trece.

En tanto, la chef Jimena Monteverde preparará un menú no sofisticado con los sabores telúricos que disfruta el paladar de la anfitriona.

Como Juana Viale está cumpliendo con la cuarentena obligatoria en un hotel porteño, el domingo no se emitirá el "Almorzando con Mirtha Legrand", dado que no se forzará a la diva a grabar dos programas consecutivos y el canal aún se encuentra eligiendo qué película lo suplantará.

Recordemos que Viale viajó a Francia para acompañar a su hija Ámbar, quien iniciará estudios de Arte en París. El sábado 4 de septiembre volverá a la conducción.

Por ahora, no hay fecha de regreso permanente para Mirtha, aunque la diva dijo que su idea era volver a la actividad cuando haga más calor y la pandemia del covid-19 haya menguado sus efectos.

A su vez, corren rumores en canal Trece, de que sería el propio canal quien le produzca el programa a la diva a partir del 2022, mientras que sus nietos buscarían otros rumbos.