En Sunchales, Unión ante Aldao

La Liga Rafaelina de Fútbol ya puso en disputa una nueva fecha de su torneo Apertura de Primera A. Anoche jugaron en el Autódromo, Atlético de Rafaela y Bochófilo Bochazo, mientras que este viernes lo harán en Sunchales, Unión y el Deportivo Aldao, a las 21.30hs.

En el reinicio de la actividad oficial los Bichos Verdes perdieron 3-1 con Peñarol en Villa Rosas, mientras que el conjunto de Aldao superó 2-1 a Brown de San Vicente.

Los otros encuentros se disputará el domingo, 15.30hs Primera y 14 hs Reserva, con los siguientes cruces: Sportivo Norte vs Peñarol, 9 de Julio vs Deportivo Ramona, Ferrocarril del Estado vs Deportivo Libertad, Talleres de María Juana vs Argentino Quilmes, Florida de Clucellas vs Deportivo Tacural, Brown de San Vicente vs Ben Hur.



LAS POSICIONES: 9 de Julio 18, puntos; Argentino Quilmes 18; Atlético de Rafaela 11 (*); Dep. Libertad 10; Ferrocarril del Estado 9; Brown San Vicente 9; Dep. Aldao 9; Dep. Tacural 9; Talleres (MJ) 7; Peñarol 6; Sportivo Norte 5; Dep. Ramona 5; Ben Hur 4; Florida de Clucellas 4; Unión Sunchales 4; Bochazo 2 (*).



(*) jugaban anoche.