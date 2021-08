Los chicos de Leo que ilusionan en el Premundial

Argentina continúa con su paso arrollador por el FIBA Américas U16 que se desarrolla en Xalapa, México. Por la tercera y última jornada de la fase regular superó al anfitrión México por 71-49 y finalizó en la primera ubicación del Grupo A, con lo que enfrentará a Chile por el boleto al mundial. Recordemos que en los dos encuentros anteriores se impuso a Canadá por 81 a 70 y a Brasil por 98 a 52.

No fue la mejor presentación del elenco nacional, que entró demasiado relajado, estuvo menos efectivo que en sus juegos previos y recién pudo entrar en ritmo en el segundo tiempo. Los de Leo Gutiérrez y Mariano Marcos tuvieron seis jugadores por encima de los 8 puntos liderados por los 11 de Nacho Respaud y los 10 con 9 rebotes de Joaquín López Lorenz.

Argentina (3-0) enfrentará a Chile (0-3), que finalizó cuarto en el Grupo B, a las 13.30 de este viernes. El próximo compromiso será el más importante de su excursión hasta el momento. Una victoria le otorgará el pase a semifinales y la clasificación al Mundial U17 del año que viene.



EL FEMENINO APABULLADO

El seleccionado argentino femenino Sub ’16 de básquetbol cerró la fase de grupos con una abultada derrota ante su par de Estados Unidos, por 115-36, en partido de la tercera fecha de la zona B del Premundial de la categoría (U16) que se lleva a cabo en Guanajuato, México.El conjunto albiceleste que dirige la entrenadora Sandra Pavón no fue rival en ningún momento del poderoso combinado estadounidense, que al término del primer período ya se imponía por 62-17.

El representativo albiceleste había vencido en la noche del martes a Chile por 69-53, mientras que en el estreno cayó el lunes último con el local México, por 66-58.

En este torneo juvenil todos los equipos avanzan a la siguiente instancia, los cuartos de final, y las posiciones de los grupos influyen en la conformación de las llaves. En el caso de la Selección Argentina, las chicas deberán enfrentar a Brasil, quien quedó tercero en la Zona A con récord 1-2. El cruce será este viernes 27 de agosto a las 19.30.