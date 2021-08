Tenistas juveniles en meritoria labor

Nutrida actividad hubo el último fin de semana en el ámbito de los torneos de la Liga de Tenis del Litoral, con participación de representantes de distintos clubes de nuestra ciudad.

En los clubes El Expreso y Trebolense de El Trébol se desarrolló el Tercer Abierto (ex Grado 3) para las categorías Sub 12, 14, 16 y 18; como así también el segundo torneo Genios, que le da cabida a los infantiles hasta 10 años.

Entre los chicos de la categoría Sub 10, Matías Alessandria (Escuela del Club 9 de Julio) fue finalista. En esta categoría el campeón fue Thiago Arballo.

En Sub 12, Joaquín Escobar, del mismo club llegó también a la final. Fue campeón Matheo Boretto. Asimismo, del club 9 de Julio fue campeón Felipe Brarda en la categoría Sub 14, venciendo en el partido por el título a Joaquín Figueredo.

En cuanto a damas, Agustina Vottero (La Cañada) fue finalista en Sub 14, donde logró el campeonato Guillermina Berlanda.

Finalmente, la categoría Sub 18 masculina tuvo como ganador a Pablo Ruben, tenista de Bella Italia que desde hace un tiempo es alumno de la Escuela Artoni de Colastiné.



CERUNDOLO Y BAEZ A UN PASO

El tenista argentino Francisco Cerúndolo le ganó ayer en tres sets a su compatriota Juan Pablo Ficovich, por la segunda ronda de la clasificación al cuadro principal del Abierto de los Estados Unidos (US Open) y quedó a un triunfo de ingresar al cuarto Grand Slam de la temporada. El porteño Cerúndolo, ubicado en el puesto 107 del ranking mundial de la ATP y segundo favorito en la qualy, venció al bonaerense Ficovich (246) por 7-6 (2), 4-6 y 6-4 en dos horas y 45 minutos de juego. En la próxima instancia, Cerúndolo se medirá con el alemán Peter Gojowczyk (141)y si le gana se meterá en el cuadro principal.

También está a un triunfo del main draw Sebastián Báez. El juvenil argentino le ganó a Christian Harrison (EE.UU.) por 7-6 (4) y 7-5. Su próximo rival será otro estadounidense, Christopher Eubanks.