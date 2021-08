El diputado denunció al ex presidente Macri

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El diputado nacional del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, presentó ayer una denuncia en la Justicia contra el ex presidente Mauricio Macri por presuntas irregularidades en la constitución y el funcionamiento del "fideicomiso ciego" que administró su patrimonio durante su gestión.

La denuncia apunta a la supuesta "fuga de diez millones de dólares" por parte del ex mandatario y, según indicó el diputado, se apoya en las irregularidades advertidas por la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre el manejo de ese fideicomiso.

Tailhade presentó nueva información en la causa que se inició tras la denuncia de la Oficina Anticorrupción contra Macri por el presunto ocultamiento de bienes e inconsistencias en las declaraciones juradas que presentó como funcionario público.

"Ese deliberado ocultamiento se complementa con operaciones financieras y movimientos bancarios de grandes sumas de dinero absolutamente inconsistentes con lo informado por el ex Presidente respecto de su patrimonio", afirmó el diputado en el escrito que presentó ante el Juzgado Federal N° 1 a cargo de María Servini.

El diputado kirchnerista aclaró que los hechos denunciados surgen de una investigación periodística sobre transferencias al exterior que durante 2019 realizaron distintos miembros de la familia del ex mandatario, por un total de 9.358.361 dólares.

En ese sentido, Tailhade señaló que el propio Macri "transfirió al exterior 720.000 dólares el 25 de abril de 2019, en medio de la salida de dólares más grande de la historia argentina".