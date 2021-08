A partir del lunes volverá la presencialidad escolar plena

La ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, confirmó que desde el lunes se dictarán las clases con presencialidad plena de los estudiantes, es decir sin la modalidad de burbujas, aunque mantendrá la utilización obligatoria de barbijos, ventilación y otras medidas de cuidado. La funcionaria aseguró, en declaraciones radiales, que "todos los establecimientos educativos santafesinos están convocados a retornar a las aulas a partir del lunes 30 de agosto", y detalló que este viernes se emitirá la circular donde se informará a las instituciones el procedimiento para recuperar la presencialidad plena.

Desde el lunes pasado, el nivel inicial había sido autorizado para retomar la presencialidad de forma total. Ahora, el gobierno provincial determinó que a partir del compromiso ciudadano para afrontar la pandemia y las mejoras en los indicadores epidemiológicos del coronavirus, todos los niveles de educación primaria y secundaria, tanto de las instituciones públicas como privadas vuelvan a las escuelas todos los días. "Le pediremos a las escuelas adecúen los formatos áulicos y utilizar todos los espacios que tengan para garantizar la distancia porque siempre vamos a estar cuidando" sostuvo la ministra de Educación santafesina.

El anuncio de Cantero fue poco después de que el Consejo Federal de Educación aprobara ayer una propuesta que busca recuperar de forma progresiva la "presencialidad plena" en las escuelas del país. A partir de la próxima semana regirá un esquema con protocolos que acortan la distancia de 1,5 a 0,9 metros en las aulas y en algunos casos, incluso, podrá reducirse a 50 centímetros. De todos modos, se mantendrá la utilización obligatoria de barbijos, ventilación y otras medidas de cuidado.

Luego de la asamblea, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, anunció que “a partir de la mejora de los indicadores sanitarios y epidemiológicos en las últimas 13 semanas, sumado al avance del proceso de vacunación, hemos avanzado con el aval de las y los especialistas en esta propuesta, que nos permitirá continuar intensificando los niveles de presencialidad”.

En la nueva normativa, se describen tres posibles escenarios para la vuelta plena a las aulas que establecen una serie de pautas mínimas de referencia, y sobre las que cada jurisdicción podrá agregar otras medidas que considere convenientes.

Condición óptima: es el caso de las escuelas que puedan asegurar el distanciamiento físico de 1,5 metros entre los estudiantes; instituciones que cuentan con espacios de gran superficie o que también pueden aprovechar otras áreas disponibles de uso común.

Condición admisible: se apostará por una separación de 90 centímetros, sin dejar de mantener los dos metros de distancia con el docente. “Será el más frecuente de todos, ya que la mayoría de las escuelas no pueden alcanzar el distanciamiento de 1,5 metros para todos los alumnos”, señaló Trotta sobre este caso, advirtiendo que deberá "aumentarse el requisito de ventilación, no solamente con las ventanas y puertas abiertas, sino incrementando el tiempo de ventilación entre clases”, recomienda el documento aprobado.

Excepciones: si no hay forma de mantener los 90 centímetros, se podrá reducir a 50 centímetros la distancia entre alumnos. Pero deberán reforzarse otras medidas de cuidado. ”El testeo semanal a los estudiantes de manera aleatoria, medidores de dióxido de carbono en las aulas y tapabocas triple”, detalló Trotta, y aclaró que el gobierno nacional financiará el equipamiento de estas cuestiones.

En ese sentido, el ministro ratificó el "compromiso" del Gobierno nacional en "acompañar" a las provincias en la "adquisición" de diferentes insumos para poner en marcha la presencialidad, tales como "medidores de carbono, kit de testeos y barbijos", entre otros.