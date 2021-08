La apertura de Uruguay

La vecina República Oriental del Uruguay comenzó el proceso de reapertura de sus fronteras para recibir a visitantes, particularmente durante las próximas vacaciones de verano.Así lo adelantó el Gobierno uruguayo, a través de su embajador en Argentina, un país que históricamente aportó una importante cantidad de turistas, que se sienten atraídos por sus playas, bellezas naturales y la calidez de su gente.Desde el mes de noviembre, Uruguay permitirá el ingreso de habitantes del Mercosur que cuenten con un esquema de vacunación completo.De todos modos, se continuará exigiendo un test PCR con resultado negativo, pero los visitantes no deberán realizar una cuarentena al ingresar a territorio uruguayo.Paralelamente, se dio a conocer una primera medida para septiembre que genera expectativas, ya que se va a permitir la entrada de propietarios extranjeros al país, mediante la presentación de una declaración jurada.Uruguay es uno de los países latinoamericanos que mejores números presenta en la lucha contra el Covid-19, teniendo en cuenta que el 70% de su población recibió las dos dosis de las vacunas CoronaVac, Pfizer o AstraZeneca, según se puede observar en el monitor desarrollado por el Ministerio de Salud Pública de la Nación.Los datos oficiales dan cuenta que 2.480.237 de los 3.542.025 habitantes del país ya fueron inoculados con el esquema completo desde el 1 de marzo hasta la fecha; mientras que 168.414 personas recibieron la primera dosis y aguardan por la segunda.En este contexto favorable, fue que el presidente Luis Lacalle Pou anunció en rueda de prensa la posibilidad de que se vacune a menores de edad extranjeros, de entre 12 y 18 años, que ingresen al país.De todo lo enunciado, se desprende que a partir de septiembre podrán ingresar las personas con propiedades en Uruguay, en tanto que a partir de noviembre se habilitará el ingreso para aquellas personas que quieran vacacionar, siempre que la pandemia no da un giro inesperado.Es importante aclarar que el vecino país aceptará argentinos con las dos dosis de la vacuna Sputnik V, la misma que no fue aceptada, por el momento, por los países miembros de la Unión Europea, aunque se espera que en el futuro cercano la reconozcan.Los turistas argentinos que con estas nuevas medidas tengan previsto viajar a Uruguay, deben saber que, producto de la inestabilidad cambiaria de nuestro país, los valores de cambio entre nuestra moneda y el dólar estadounidense, pueden llegar a valores irrisorios.Las pizarras pueden llegar a pedir $880 pesos argentinos a cambio de un dólar de los Estados Unidos. Sin embargo, un empresario cambiario uruguayo señaló que esos precios no son reales y recién cuando empiece la temporada habrá una mayor certeza sobre esos números.Lo que sí es concreto es que a partir de noviembre los turistas argentinos que estén completamente vacunados podrán ingresar a Uruguay sin la necesidad de cumplir con una cuarentena a su llegada.De esta forma el vecino país comienza un proceso de reapertura internacional que tras el aislamiento ocasionado por la pandemia de coronavirus, se presenta como una señal esperanzadora para el futuro.Uruguay pasó de ser uno de los países que registraron más muertes por millón de habitantes entre abril y junio a ser actualmente el segundo que más vacunas aplicó a su población -después de Emiratos Arabes- hasta el 13 de agosto.Así lo certificó el monitoreo de Our World in Data de la Universidad de Oxford, con 144 dosis por cada 100 habitantes.Le sigue Chile con 139 dosis por cada 100. Ambos países administraron a su población CoronaVac -de virus inactivado- y refuerzan con AstraZeneca o Pfizer, computando menos de 2 por ciento de positivos en los testeos.En Chile la vacunación con la tercera dosis comenzó el 11 de agosto y Uruguay la inició el lunes 16 administrando el refuerzo a más de 30.000 personas.Sus gobiernos entienden que la capacidad del antígeno de crear una respuesta inmune cae con el transcurso de los meses y que los anticuerpos disminuyen luego de los 100 días, por lo que decidieron aplicar la tercera dosis.