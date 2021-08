Los gremios estatales buscan discutir paritarias

En medio de muchos reclamos salariales, esta semana el Gobierno provincial dispuso que las remuneraciones del mes de agosto se liquiden con un incremento remunerativo y bonificable de 4,5%. Igualmente, esto no alcanza en medio de un contexto inflacionario que asfixia al bolsillo de los trabajadores según advierten los gremios estatales y docentes.

"La paritaria vigente establecía un próximo aumento de 9% en septiembre, pero en el marco de las solicitudes realizadas por distintos gremios, entendimos razonable hacer efectivo dicho aumento en dos cuotas consecutivas de 4,5% en agosto y 4,5% en setiembre” señaló el ministro de Economía, Walter Agosto al hacer el anuncio el martes pasado.

El delegado de Amsafe Castellanos, Adrián Oesquer: señaló que “el pedido de llamado a paritaria lo hemos hecho hace un mes atrás, no hemos tenido la respuesta por parte del gobierno provincial que entendemos que esperaba la resolución de la paritaria nacional; por otra parte teníamos un acta paritaria firmada a principios de año, donde nos queda un aumento pendiente y una revisión en octubre, pero dada la situación de la inflación, hemos solicitado un adelanto, tanto del tercer tramo del aumento pactado, como de la discusión para adelante, porque siempre la intención fue que los salarios estén por encima de la inflación y nosotros ya este mes estamos por debajo de lo que es la pauta inflacionaria”.

Oesquer, afirmó que “el ámbito legalmente constituido para generar estas discusiones es la mesa paritaria, esto es lo que le hemos solicitado al gobierno, que se nos convoque a esa mesa para poder discutir el tema salario que ha quedado desfasado y temas pendientes en cuanto a condiciones de trabajo y a carrera docente que han quedado relegados y sin resolver”.

“El tema salarial es crucial porque nos afecta a todos los trabajadores, realmente hay que revisar esto, porque venimos con un salario que no se ha recompuesto en ningún momento y seguimos tratando de correr a la par de la inflación. El salario viene perdiendo poder adquisitivo detrás de la canasta básica desde hace varios años. Lo dijimos en reiteradas ocasiones, tenemos que un docente por encima del nivel de pobreza que es la canasta básica total que está en $ 67.500, es un docente con 22 años de antigüedad, toda la escala salarial inferior a ese nivel de antigüedad está por debajo; por eso, es urgente la recomposición salarial y la discusión en el marco de la paritaria”.



ATE TAMBIEN RECLAMA

REABRIR PARITARIAS

Por su parte, la titular de ATE en nuestra ciudad, Silvia De Longhi, manifestó: “Desde ATE hemos pedido la reapertura de paritarias y todavía no tenemos respuestas; la verdad es que fue un llamado urgente ante esta difícil situación. El gobierno decidió otorgarnos este 4,5% y en donde nosotros habíamos pedido la totalidad, es decir el 9% que íbamos a cobrar en octubre. Ese 4,5%, claramente no nos alcanza y por eso necesitamos rever el tema salarial que nos urge ante está inflación que está sobrepasando el 35% que nos ha dado el gobierno de la provincia este año”.

“Los trabajadores están desesperados, porque la canasta familiar ha aumentado una barbaridad y no alcanza; no alcanza para cubrir alimentos, no alcanza para los alquileres, no alcanza para nada. Sería bueno que el gobierno piense un poco mejor las cosas y nos dé la posibilidad de discutir la recomposición salarial necesaria”, dijo De Longhi.