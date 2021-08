Reunión para lograr el servicio de agua potable

Desde la oficina del senador Alcides Calo se hizo saber que el secretario de Empresas y Servicios Públicos, Carlos Maina junto al legislador provincial recibieron al referente local de Susana, Diego Heit e integrantes de su grupo de trabajo, con motivo de analizar el avance de la obra del acueducto Desvío Arijón que lleva adelante el Gobierno Provincial de Omar Perotti y evaluar también, las alternativas que permitan llevar a cabo la red de distribución domiciliaria de agua potable en la localidad una vez finalizada la obra troncal del acueducto.“Luego de tantos años de espera, y producto del compromiso asumido por el gobernador Omar Perotti, podemos contemplar el avance sostenido de los trabajos que se vienen desarrollando, a ritmo sostenido en nuestra región, resaltó el senador Calvo, agregando, en este encuentro estamos trabajando para evaluar que todas las localidades beneficiadas puedan contar con la red domiciliaria, en este caso para los vecinos de Susana, lo cual no está contemplado en el proyecto original y tampoco tiene asignado presupuesto provincial, a pesar de que la gestión del gobierno provincial habría asumido el compromiso de ejecutarla pero no tuvo el respaldo económico como otras obras”, expresó Calvo, agregando, “la construcción del acueducto es uno de los objetivos más estratégicos que se ha tenido a nivel región, 13 años que nos han servido para reclamar, siendo un pedido latente que hoy vemos como una realidad cercana”.Asimismo, Carlos Maina, se mostró optimista en que pronto se pueda finalizar la obra, “nos tocó hace 11 meses asumir la conducción de esta obra y la verdad es que no estaba en las mejores condiciones”. Mencionó que “la obra se desarrolla en cinco tramos: los primeros tres estaban bastante bien, los tramos cuatro y cinco tenían problemas por cambio de cañerías y proyectos y, a principios del 2020, pasamos de una obra paralizada a una hecha realidad, por lo que también estamos trabajando, en este caso para que la localidad de Susana, a la cual llega el acueducto pueda contar con su red de distribución para los domicilios, por ello nos llevamos el pedido de Diego Heit para evaluarlo y ojalá podamos hacer realidad la obra de Agua Potable en Susana.Zona de los archivos adjuntos