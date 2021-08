Abratte Vinilo Project reabre los shows en vivo de Better Beer Bar

Tras tener que suspender los espectáculos presenciales debido al aumento de casos de coronavirus en la ciudad, finalmente, Better Beer Bar (Necochea 888) anunció el regreso de sus clásicos viernes de show en vivo. Y no de cualquier manera, sino que los encargados de abrir nuevamente el ciclo son Abratte Vinilo Project.

La banda rafaelina integrada por Anita Piovesano en voz, Gustavo Beck en guitarra, Diego Paublan en batería, Nico Previotto en saxo y Fernando Abratte en bajo y dirección musical, inaugurará la temporada este viernes 27 de agosto a las 21:30 h, con covers de los clásicos de los 60 y 70.

Se recuerda a todo aquel que quiera asistir al evento reservar su lugar escribiendo por mensaje directo a la cuenta de Instagram de Better Beer Bar (@betterbeerbar) o comunicándose al WhatsApp (3492302023).



Acerca de Abratte Vinilo Project:

El proyecto se inició bajo este nombre en el 2009 con la premisa de tocar un repertorio pensado para el público y reuniendo en su totalidad covers clásicos de las décadas del 60, 70 y 80.

Luego de varios años en stand by, la agrupación volvió a principios de este año en formato dúo, bajo y voz, con Diego Lull como invitado de lujo, y ahora regresa como banda completa con el mismo objetivo artístico y además, con nueva formación.

"Siento que luego de casi 30 años de carrera puedo estar preparado para lanzarme a la aventura de liderar una banda en casi todas las actividades que esto incluye. A veces lo siento una tarea titánica, pero trato de priorizar siempre lo positivo y seguir adelante", expresó Fernando Abratte.

Seguidamente, el músico agregó: "Por otro lado, esta etapa me da la libertad de no tener, en algunos casos, una banda fija y estable. De esa manera, también veo la factibilidad de tocar con muchos de los músicos con los que compartí escenarios en el transcurso de tantos años".

"Hace más de una década que estoy desarrollando siempre distintas formaciones con las mismas búsquedas musicales que son una especie de leitmotiv", continuó Abratte y adelantó los géneros que se podrán disfrutar este viernes: "Funk, Soul, Rock Inglés, Blues y Jazz rondan sonoramente también en esta nueva formación y de esta manera, es como si todo mantuviera una continuidad y una coherencia en lo estilístico. Siempre con la premisa de tocar covers, pero a la vez tratando de que pasen por el filtro de cada uno de los músicos que tocan en cada show".

Asimismo, el director musical del grupo reveló: "Sigo dedicando mucho tiempo a la composición y de a poco iré mezclando algún tema propio dentro del set list de los shows".

Con respecto a ello, Fernando aseguró que sus composiciones respetan aquellos estilos que mencionó anteriormente: "Están sumamente arraigados en mi ser y mi alma como bajista. Así que todas mis canciones tienen esas sonoridades dando vuelta". Y puntualizó: "Permanentemente estoy revisitando clásicos de James Brown, Stevie Wonder, Bobby Hebb, Wilson Pickett, Joe Zawinul, The Meters, Eric Clapton, Beatles, The Police... toda esa música que marcó mi formación musical".

Por último, Abratte concluyó: "Me parece muy importante aclarar que, especialmente en esta etapa del proyecto, uno de los caminos más recurrentes es el de la improvisación cercana al lenguaje del Blues y del Jazz, fundamental para que cada noche sea distinta".