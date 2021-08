El mundo se despide de Charlie Watts

El pasado martes 24 de agosto, el mundo entero quedó conmocionado tras la muerte de Charlie Watts, el legendario baterista de los Rolling Stones. Este acontecimiento dejó sin lugar a dudas una certeza: la histórica banda inglesa de rock ya no será la misma.

En los últimos dos días, figuras de la música internacional lamentaron la partida del artista que falleció a sus 80 años en un hospital de Londres.

Uno de ellos fue Paul McCartney, quien compartió un video desde su cuenta de Instagram, en el cual expresó: "Es muy triste escuchar sobre el fallecimiento de Charlie Watts, una persona muy querida. Sabía que estaba enfermo, pero no que era tan grave. Mando mucho amor a su familia y condolencias a los Stones, es un gran golpe para ellos porque Charlie era una roca, un baterista fantástico. Te quiero Charlie, siempre lo haré".

Por su parte, Ronie Wood publicó una foto junto al músico y escribió: "Te amo mi compañero Géminis. Te extrañaré profundamente. Sos el mejor". Mientras que Keith Richards y Mick Jagger se limitaron a compartir imágenes del músico y su batería.

Por último, Brian May, el histórico guitarrista de Queen, publicó dos fotos de Watts: "La primera imagen es como lo recuerdo, sonriente y tranquilo, de la página de Facebook de los Rolling Stones. La segunda imagen es de una sesión que hice con Charlie hace algunos años, la canción era 'Reaching Out', con Paul Rodgers en la voz, Andy Fairweather-Lowe en la guitarra rítmica y yo en la guitarra eléctrica. Fue un momento encantador. Para algunas personas, esto podría ser un cliché, pero en el caso de Charlie es la verdad absoluta: era el caballero más amable que pudiste conocer. Y tal pilar de fuerza para los Rolling Stones, a quienes les dio un toque de Jazz y una montaña de pura clase. Bendito seas Charlie. Descansa en paz y sigue rockeando".