Atlético marcha segundo en la general

El torneo denominado ‘Primer Semestre 2021’ de Divisiones Inferiores de la Primera Nacional que es organizado por AFA llega a su etapa final.

Los 30 clubes fueron divididos en tres zonas de diez. En cada una de las zonas se vino jugando por el sistema de todos contra todos, a una sola rueda de partidos, por puntos. El último fin de semana se disputó la 8ª y penúltima fecha, instancia en la cual Atlético de Rafaela enfrentó a Instituto de Córdoba. El sábado se jugará la 9ª y última fecha con la ‘Crema’ midiéndose con San Martín de San Juan.

Una vez finalizada la disputa de estos partidos, aquellos clubes que ocupen el primer puesto de la tabla final de posiciones, en cada una de las zonas, por categoría, serán declarados

Campeones del Campeonato de Divisiones Juveniles de Primera Nacional ‘Torneo primer Semestre 2021”.

Atlético de Rafaela, que forma parte de la zona C, marcha en el segundo puesto de la tabla acumulada (la sumatoria de las seis divisionales), con 100 puntos, a 25 del líder Belgrano de Córdoba.

¿Qué vendrá después? Aún es incierto. Comenzará un nuevo torneo pero los clubes no recibieron ningún comunicado oficial ni fecha de inicio.



LO OCURRIDO ANTE INSTITUTO



Atlético de Rafaela venía de un par de fechas con muy buenos resultados. El último sábado se midió con Instituto de Córdoba y sólo pudo ganar en Séptima, igualando en Quinta, Sexta y Novena. En los otros dos juegos fueron los pibes de la ‘Gloria’ los que se llevaron las respectivas victorias. En el predio ‘Tito’ Bartomioli, en el Polideportivo del Autódromo Ciudad de Rafaela, se presentaron las categorías menores, mientras que las tres mayores viajaron a la Docta.



Todos los resultados:



Cuarta División: Instituto 2 vs Atlético de Rafaela 1 (Joaquín Quinteros).

Quinta División: Instituto 1 vs Atlético de Rafaela 1 (Joaquín Vera).

Sexta División: Instituto 2 vs Atlético de Rafaela 2 (Lisandro Merlino y Alejo Manna).

Séptima División: Atlético de Rafaela 3 (Agustín Luna, Marco Rossi y Valentín Mondino) vs Instituto 0.

Octava División: Atlético de Rafaela 0 vs Instituto 3.

Novena División: Atlético de Rafaela 1 (Valentino Gandín) vs Instituto 1.



LAS POSICIONES POR CATEGORÍA



CUARTA: Atlético de Rafaela 19, puntos; Instituto 17; Belgrano 17; Gimnasia (Mza.) 15; Estudiantes (RC) 10; San Martín (SJ) 9; Juv. Unida (SL) 9; Estudiantes (SL) 7; Ind. Rivadavia (Mza.) 4; Dep. Maipú (Mza.) 3.



QUINTA: Belgrano 22, puntos; San Martín (SJ) 17; Estudiantes (RC) 16; Atlético de Rafaela 13; Instituto 11; Gimnasia (Mza.) 9; Juv. Unida (SL) 9; Ind. Rivadavia 8; Dep. Maipú (Mza.) 4; Estudiantes (SL) 4.



SEXTA: Belgrano 24, puntos; Atlético de Rafaela 17; Ind. Rivadavia 15; Instituto 15; Dep. Maipú (Mza.) 11; San Martín (SJ) 10; Juv. Unida (SL) 7; Estudiantes (SL) 5; Estudiantes (RC) 4; Gimnasia (Mza.) 4.



SÉPTIMA: Atlético de Rafaela 22, puntos; Belgrano 20; San Martín (SJ) 19; Instituto 16; Estudiantes (RC) 10; Dep. Maipú (Mza.) 8; Estudiantes (SL) 8; Ind. Rivadavia 4; Juv. Unida (SL) 4; Gimnasia (Mza.) 2.



OCTAVA: Belgrano 21, puntos; Instituto 15; Juv. Unida (SL) 14; Gimnasia (Mza.) 12; San Martín (SJ) 12; Atlético de Rafaela 11; Dep. Maipú (Mza.) 10; Estudiantes (RC) 10; Ind. Rivadavia (Mza.) 5; Estudiantes (SL) 3.



NOVENA: Belgrano 22, puntos; Atlético de Rafaela 18; Estudiantes (SL) 18; Instituto 14; Estudiantes (RC) 9; San Martín (SJ) 8; Juv. Unida (SL) 8; Gimnasia (Mza.) 6; Ind. Rivadavia (Mza.) 5; Dep. Maipú (Mza.) 4.