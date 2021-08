¿Vuelve la línea de cinco?

FOTO ARCHIVO LISTO PARA VOLVER. Fernando Piñero cumplió con la fecha de suspensión y regresará al once titular.

La derrota frente a Santamarina de Tandil que complicó seriamente las chances de ‘pelear’ por los puestos de reducido y puso en boca de todos la continuidad o no del entrenador Walter Otta todavía está fresca en la mente de todo Atlético de Rafaela. Sin embargo, los jugadores deben cambiar el chip rápidamente y mentalizarse en el encuentro de este sábado frente a Almagro por la 23ª fecha de la Primera Nacional, donde buscarán cortar la peor racha de la temporada 2021.Pese a la acumulación de inconvenientes, el equipo buscará traerse algo de su visita al ‘Tricolor’ y empezar a ‘ganar confianza’ de cara a la recta final del torneo, que tiene aún por jugar 12 capítulos. Y todo puede pasar…Pensando en el armado del once inicial, el DT dispondrá del regreso de Fernando Piñero, quien ya cumplió con la fecha de suspensión e ingresará por juvenil Agustín Bravo, expulsado el domingo. Con el retorno del ‘Flaco’ a la línea de fondo se prevé que también vuelva la línea de cinco, que tan conforme dejó a todo el cuerpo técnico en la última salida: Defensores de Belgrano (0-2). Si Otta opta por dicho dibujo (5-2-3) también ingresaría Gastón Tellechea.Ante la ausencia del goleador Claudio Bieler, aún es una incógnita quienes estarán en la ofensiva. El Taca llegó al límite de amarillas y se perderá el próximo cotejo.Un posible equipo titular sería con: Agustín Grinovero; Facundo Nadalín, Gastón Tellechea, Cristian González, Piñero y Roque Ramírez; Facundo Soloa y Federico Recalde; Ayrton Portillo, Lautaro Parisi y Franco Jominy.El plantel profesional de la ‘Crema’ volverá a trabajar en la mañana de hoy y el DT comenzará a delinear el once titular para la presentación del sábado ante Almagro.