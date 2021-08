Central lo liquidó en 15 minutos

ROSARIO, 26 (NA). - Rosario Central necesitó solo 15 minutos para liquidar el pleito ante Arsenal de Sarandí, al que goleó ayer por 4 a 0 en el "Gigante de Arroyito" por la octava fecha de la Liga Profesional.

La figura de la tarde fue el delantero Lucas Gamba, quien marcó un triplete, a los 7, 9 y 32 minutos, mientras que su compañero en el ataque Marcos Ruben anotó el otro tanto a los 16, todo en el primer tiempo.

Arsenal terminó con diez hombres por la expulsión del mediocampista Jorge Ortíz, a los 26 del segundo tiempo, por roja directa.

Esta fue la segunda victoria de Central en el torneo, luego de haber quedado eliminado en la Copa Sudamericana y de empatar en el clásico rosarino frente a Newell`s Old Boys.

A su vez, Arsenal hace cinco fechas que no gana, sufrió su tercera caída consecutiva y fue el segundo partido de Israel Damonte como entrenador.



OTROS RESULTADOS. Lanús 2 (14m J. López y 36m A. González) - Newell's 0, Huracán 1 (2m Candia) - Vélez 1 (63m Orellano). Jugaban: Platense vs Boca.



Rosario Central 4 - Arsenal 0



Estadio: Gigante de Arroyito. Árbitro: Nicolás Lamolina.



Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez (83m Torrent), Facundo Almada, Gastón Ávila, Lautaro Blanco; Diego Zabala, Emmanuel Ojeda (46m Luques), Michael Covea (64m Infantino), Luciano Ferreyra; Lucas Gamba (65m Martínez Dupuy) y Marco Ruben (61m Caraglio). DT: Cristian González.



Arsenal: Daniel Sappa; Gastón Benavídez, Julián Navas, Emiliano Méndez, Lucas Suárez (46m Papa), Nicolás Castro; Valentín Larralde (46m Ortíz), Leonel Picco (46m Miloc), Alejo Antilef (46m Gastón Susso); Lucas Albertengo (59m Belloso) y Alan Ruiz. DT: Israel Damonte.



Goles en el primer tiempo: 7m, 10m y 33m Gamba (RC), 16m Ruben (RC).