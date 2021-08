Atlético recibe a Bochazo en el inicio de una nueva fecha

Atlético de Rafaela y Bochófilo Bochazo abren este jueves la séptima fecha del torneo Apertura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, certamen que tuvo su reanudación tras el parate de casi cinco meses por la pandemia de covid-19 el último domingo.El encuentro principal comenzará a las 21.30hs, se jugará en el predio del Polideportivo del Autódromo y contará con el arbitraje de Guillermo Tartaglia, quien estará acompañado por M. Bauer y S. Milanesio. A las 20 hs. jugarán las Reservas.La ‘Crema’ viene de ganar 1-0 en Ramona y el conjunto de San Vicente de perder de local por la mínima ante Ferrocarril del Estado.En el torneo, Atlético suma 11 puntos y es el principal seguidos de los líderes: 9 de Julio y Argentino Quilmes, que marchan cómodos en la cima con 18 unidades.El resto de la fecha se jugará de la siguiente manera:Primera 21.30hs (Reserva 20 hs.) Unión de Sunchales vs Deportivo Aldao.Primera 15.30hs (Reserva 14 hs.) Sportivo Norte vs Peñarol, 9 de Julio vs Deportivo Ramona, Ferrocarril del Estado vs Deportivo Libertad, Talleres de María Juana vs Argentino Quilmes, Florida de Clucellas vs Deportivo Tacural, Brown de San Vicente vs Ben Hur.9 de Julio 18, puntos; Argentino Quilmes 18; Atlético de Rafaela 11; Dep. Libertad 10; Ferrocarril del Estado 9; Brown San Vicente 9; Dep. Aldao 9; Dep. Tacural 9; Talleres (MJ) 7; Peñarol 6; Sportivo Norte 5; Dep. Ramona 5; Ben Hur 4; Florida de Clucellas 4; Unión Sunchales 4; Bochazo 2.