Sumó el tercer triunfo al hilo y entró en clasificación

Ahora se acostumbró a ganar. Unión de Sunchales derrotó este miércoles por 2 a 1 a Defensores de Pronunciamiento en su estadio y abrochó el tercer triunfo consecutivo en la Zona B del Federal A. El delantero Tomás Attis convirtió los goles para el local (llegó a 8 en el torneo), mientras que Echagüe descontó de penal para los entrerrianos. Attis también malogró un penal.

Los albiverdes escalaron hasta la 7º posición de la Zona B, con lo cual entraron en zona de clasificación, dejando atrás aquella mala racha de nueve encuentros sin victorias.

Esta fue la síntesis: Estadio: de la Avenida Belgrano. Arbitro: Jorge Nelson Sosa (Corrientes).

Unión de Sunchales: Joaquín Aylagas; Kevin Allasia, Jonathan Paiz, Daniel Abello y Jonatan Medina; Tomás Federico, Gianfranco Baier, Cristian Sánchez (Francisco Filippi) y Ricardo Villar (Lucas Cristaldo); Diego López (Gonzalo Schonfeld) y Tomas Attis. DT: Adrián Tosetto.

Defensores de Pronunciamiento: David Correa; Yair Gurnel, Milton Álvez, Ezequiel Cardozo y Maximiliano Villagrán; Agustín Guiffrey (Lucas Larroza), Alejandro Rizzo (Mauro Gutiérrez), Héctor Echagüe y Nazareno Rodríguez (Kevin Meyer); Jorge Rossi (Francisco Leonetti) y Lautaro Robles. DT. Sergio Chitero.

Primer tiempo; 24' gol de Tomás Attis –p- (U).

Segundo tiempo: 28' gol de Tomás Attis (U); 44' gol de Héctor Echagüe –p- (DP).

Incidencias: ST, 43' Correa (DP) atajó un penal a Attis (U); 48' expulsado Mauro Gutierrez (DP).



LOS DEMAS RESULTADOS

La 19ªª fecha del Federal A tuvo estos otros encuentros: Crucero del Norte 0 – Sportivo Belgrano 0; Central Norte 3 (Magno, Chavarría y Lesman –p-) – Sarmiento 0; Chaco For Ever 0 – Gimnasia y Tiro 1 (Bruno e/c); Racing 2 (Garnerone x 2) – Juventud Unida (G) 0; Gimnasia (CdU) 2 (Musico y Favre) – Boca Unidos 2 (Salom –p- y Peralta); Douglas Haig 1 (Ceratto) – Sportivo Las Parejas 0. Libre: Defensores de Belgrano.

Las posiciones quedaron así: Racing y Gimnasia y Tiro 38 puntos; Central Norte y Chaco For Ever 28; Sp. Las Parejas 24; Sarmiento de Resistencia 23; Unión de Sunchales y Defensores de Pronunciamiento 22; Boca Unidos y Gimnasia de Concepción del Uruguay 21; Defensores de Villa Ramallo 20; Juventud 19; Sp. Belgrano de San Francisco 18; Douglas Haig y Crucero del Norte 16.

Próxima fecha (20ª): Sportivo Belgrano vs Central Norte; Boca Unidos vs Douglas Haig; Juventud Unida (G) vs Gimnasia (CdU); Gimnasia y Tiro vs Racing; Sarmiento vs Chaco For Ever; DEPRO vs Crucero del Norte y Defensores de Belgrano vs Unión de Sunchales (domingo a las 16, árbitro Sergio Testa de Bahía Blanca). Libre: Sportivo Las Parejas.