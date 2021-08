BUENOS AIRES, 26 (NA). - El fiscal federal Ramiro González prepara por estas horas la imputación contra el presidente Alberto Fernández por la celebración que tuvo lugar en la Quinta de Olivos el pasado 14 de julio de 2020 durante el cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez.

Según supo NA de fuentes judiciales, la imputación llegará por parte del fiscal de la causa, se presente o no el Presidente con abogados en las próximas horas.

Mientras tanto, en la investigación se seguirán tomando medidas y a partir del martes el juez federal Sebastián Casanello podrá definir sobre el planteo de constitucionalidad que hizo una de las asistentes y que puede acabar con la causa por el escándalo Olivos.

La imputación que recibirá el presidente Alberto Fernández "es inevitable, ante el cúmulo de pruebas, y lo será en breve, a tal punto que no llegará al fin de semana", indicaron a NA fuentes judiciales.

González tiene previsto notificarle a Fernández el delito por el cual se lo investiga, que es el de haber violado el protocolo que dispuso él mismo para afrontar la pandemia de Covid-19 en julio del 2020.

La estrategia de la defensa es la de ofrecer una compensación económica para eximir la causa penal.

No obstante, de haber imputación, la Justicia investigará un delito, más allá de las interpretaciones políticas que calificaron el hecho como un "error" por parte del primer mandatario.

De presentarse el Presidente y hacer un planteo, él mismo se ubicaría en calidad de imputado.

Mientras tanto, el fiscal dispondrá nuevas medidas de prueba y tiene hasta el martes por la mañana para opinar sobre el planteo de inconstitucionalidad que hizo una de las invitadas al cumpleaños de Fabiola Yañez, la abogada Stefanía Domínguez.