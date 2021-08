El Concejo aprobó la citación a Galantti "por vacunación Irregular"

Durante la mañana de este miércoles se llevó a cabo la sesión ordinaria del Concejo, en la que se votó la Minuta de Comunicación impulsada por el concejal Lisandro Mársico (PDP-FPCyS), referida a la supuesta vacunación irregular a funcionarios del gabinete municipal, en la que se solicita que el Intendente, Luis Castellano, y la Jefa de Gabinete, Amalia Galantti, concurran al Órgano Legislativo para responder algunas preguntas vinculadas a este tema.

La Minuta de Comunicación, luego del debate que se generó, -al igual que el lunes en la reunión de comisión en la que se le dio despacho-, fue aprobada, con lo cual el próximo 15 de septiembre a las 9 se llevará adelante la interpelación correspondiente. El autor de la iniciativa, cuestionó la falta de respuestas a un pedido que se había presentado hace tiempo y criticó la falta de información oficial sobre el tema.

Al respecto, Jorge Muriel señaló: “Entiendo que se dilató la venida a dar explicaciones al Concejo y eso generó un debate, que yo en lo personal no creo que haya sumado demasiado el debate, porque en realidad lo que necesitamos es tener la información como Órgano Legislativo. Mi opinión es tal como lo dije en sesión y apoyando lo dicho por la concejal Vimo, no podemos poner en tela de juicio la labor, el trabajo, la dedicación de todo el personal de salud, que termina siendo por ahí el responsable si hubo algún tipo de vacunación que no correspondía”.

“Se le dio demasiada difusión al tema que se podría haber resuelto mucho antes. Ahora lo pospusimos para el 15 de septiembre y ahí tendremos las explicaciones que por otra parte nosotros ya las tenemos; Brenda lo dijo en la comisión del lunes, donde lo explicó, pero parece que estas explicaciones no le alcanzaron al concejal Mársico y por lo tanto acompañamos el pedido de información que hace hacia el intendente o a la Jefa de Gabinete”, dijo el edil oficialista.

Por su parte, el concejal Leonardo Viotti, manifestó: “Nosotros aprobamos una Minuta, en donde le pedimos al Ejecutivo que vengan los funcionarios a dar respuestas sobre este tema pero además haciendo un análisis de todos los temas, porque las últimas semanas y meses, no están viniendo los funcionarios del Ejecutivo al Concejo. Hay que entender, que esta es una labor que se tiene que hacer de manera conjunta, porque hay muchas cosas que requieren del trabajo articulado, si ellos no vienen, no trabajan con nosotros, no nos dan respuestas e información, no podemos avanzar. El control es parte de las funciones que el Concejo realiza y las preguntas que se formularon respecto a la vacunación y a algunos funcionarios involucrados, creo que la mejor manera de conocer la realidad y despejar dudas, es que vengan y brinden la información oficial, y luego sí cada uno sacará las conclusiones al respecto. Lo que no puede pasar, es lo que está pasando, que no vienen los funcionarios”, afirmó.

En el recinto y de manera enérgica, Brenda Vimo, defendió la logística y transparencia del operativo de vacunación en la ciudad de Rafaela, destacando el rol de la justicia y la investigación que esta llevó adelante en su momento, y tal como lo dijo el lunes en la reunión de comisión, manifestó que “esta Minuta está absolutamente fuera de lugar, a destiempo, y con un claro oportunismo político”.



CONSTRUCCION DE UN

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

En la sesión de ayer también se aprobó el proyecto de Ordenanza, en la que el Municipio cede al Gobierno Provincial una fracción de terreno para la construcción de Centro de Desarrollo Infantil (CDI), en el marco del Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil creado mediante Resolución N° 59/2021 del Ministerio de Obras Públicas de la Nación.

Muriel explicó acerca de este proyecto, que “aprobamos hoy el convenio, la cesión del terreno y el uso del terreno, pero la verdad es que es mucho más profundo, porque la importancia de contar con un Centro de Desarrollo Infantil en la ciudad para niños menores de dos años, de sectores vulnerables, que van a poder tener la asistencia de profesionales en nutrición, psicomotricidad y otros aspectos, que les permita tener las mismas oportunidades que muchos otros tienen naturalmente en sus hogares. Esto es una ampliación de derechos y donde realmente hay un gobierno nacional, un gobierno provincial y un gobierno local, preocupados y ocupados en donde realmente están las necesidades y hay que poner los recursos”.



"SISTEMA DE BOTON DE ALERTA"

Los concejales, aprobaron la Minuta de comunicación impulsada por el concejal demoprogresista Lisandro Mársico, en la que se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de las áreas que corresponda proceda a dar cumplimiento a la Ordenanza Nº 4885 referida al “Sistema de Botón de Alerta aplicado a la Violencia de Género”.