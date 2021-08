"La defensa de Vimo estuvo plagada de malas intenciones”

El Concejo Municipal aprobó el pedido de interpelación a la Jefa de Gabinete formulado por el concejal Lisandro Mársico, quién durante el debate que se generó a partir del mismo manifestó: “El 18 de Junio apenas aparecieron en diferentes medios las planillas correspondientes a los “Carnet de Vacunación” de dos funcionarios municipales del gabinete del Intendente Castellano, se notificó a la Jefatura de Gabinete una nota mediante la cual se citaba a la Dra. Amalia Galanti a los fines de que explique y suministre información sobre la posibilidad de que algún miembro del Gabinete Municipal, haya sido vacunado contra el virus COVID-19, de manera irregular; nunca nos contestó ni vino al Concejo”.

“Producto de su inasistencia, ingresé un pedido de interpelación a los fines de que se explique si hubo funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal que recibieron la vacuna contra el COVID 19 por fuera del esquema de fechas y prioridades establecido por el Gobierno Provincial y si la respuesta al planteo resulta afirmativa detallar el nombre de los funcionarios y los motivos por los cuales estos accedieron a las dosis por fuera del esquema establecido por el Gobierno Provincial”, señaló Mársico.

Asimismo sostuvo: “Esto fue aprobado por unanimidad en la sesión, lo que no entiendo es que tanto la concejal Vimo como el concejal Muriel sostienen que es atemporal y político, si yo lo vengo solicitando mucho antes de la campaña y la fecha que le dimos para que se presenté es posterior a las elecciones, es una acusación para embarrar la cancha”.

“Lo que más indigna y genera impotencia, la mala intención de la concejal Vimo de querer ponerme contra mío al personal de salud por este tema de la vacunación, cuestión que no tiene nada que ver, yo lo que quiero que se aclare y diga si hubo funcionarios que se aprovecharon del cargo para vacunarse antes de lo que les correspondía”.

“Cuando en la Nación y en la Provincia aparecieron funcionarios irregularmente vacunados, nadie salió a decir nada del personal de salud, porque la cuestión era otra y acá Vimo trata de enfrentarme con ellos; por un lado es insólito y por el otro una canallada”, acusó el edil demoprogresista.

Mársico, manifestó además que “quieren tirar un manto de olvido, sobre todo esto, se creen que porque tienen el poder me a doblegar, incluso con acusaciones infundadas; este modo de operar es propio también de quienes nos gobiernan en otras esferas, pero acá en Rafaela son peores ya que desde el Municipio, no dan explicaciones, nadie renuncia; por lo que les cabe, el reproche total de la sociedad”.

“Incluso la concejal Vimo habló de que la justicia a través de una resolución dio por terminado el tema ante una denuncia que hubo, que tiene que ver eso con la función que nosotros los Concejales desarrollamos y con que la Jefa de Gabinete venga a dar explicaciones sobre el proceder de dos funcionarios”, sentenció Mársico.