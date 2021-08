Rafaela: otros 4 casos

La Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó este miércoles 4 nuevos casos de coronavirus en Rafaela (3 menos que el martes), con lo cuál la ciudad totaliza, desde el inicio de la pandemia, 14.690 contagios. En cuanto a los activos, 62 vecinos continúan cursando la enfermedad, mientras que los aislados son 186. Además, los recuperados oscilan en 14.690 y por octava jornada consecutiva no se contabilizaron fallecimientos, siendo 319 los decesos de ciudadanos rafaelinos a causa de esta mortal enfermedad. Sobre las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré" se informó que continúan internados 10 pacientes Covid-19 positivos (33% de ocupación) y 4 pacientes sospechosos y No Covid-19 (40% de ocupación) en UTI y 4 pacientes Covid-19 positivos y 36 pacientes sospechosos, pediátricos y NEO en sala general.



PCR: 5,6% DE POSITIVIDAD

Mientras tanto, las autoridades sanitarias locales dieron a conocer que durante la jornada de ayer se realizaron 106 hisopados en ambas carpas (la de la Plaza 25 de Mayo y la del Hospital) de los cuáles solo 6 arrojaron resultados positivos, bajando de 30% a 5.6% de positividad. Y sumado a que hasta el día de hoy hay una sola cama general ocupada por un rafaelino, y la baja en el porcentaje de positividad, son datos más que alentadores y que reafirman que la segunda ola de contagios del Covid-19 está llegando a su fin. De todos modos, la ciudad continúa registrando casos de coronavirus , es por eso que es de suma importancia seguir cumpliendo con los cuidados que se viene teniendo desde que comenzó la pandemia: el uso correcto del barbijo, el cual tiene que taparnos la nariz, boca y mentón. Se debe tener en cuenta que es una obligación, tal como lo establece el Decreto municipal Nº 50523 y el no cumplimiento de esta medida, es motivo de sanción. La distancia social es otro de los factores a tener en cuenta, debiendo respetar los 2 metros de distancia interpersonal. También lo es el lavado frecuente de manos y la ventilación constante de los espacios. Además, no se puede compartir el mate ni la vajilla. Se aconseja evitar las aglomeraciones, desplazarse a lugares de cercanía y respetar los protocolos establecidos para cada actividad.



30% CON 2 DOSIS

No obstante, a nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 417 contagios de Covid-19 en el territorio santafesino, que acumula 464.161, y 19 fallecidos para un total de 8.151 víctimas fatales. Son 167 las personas internadas en UTI en hospitales provinciales y 281 en sala general, 11.508 son activos, 444.502 los recuperados y hasta el momento en la provincia fueron aplicadas 3.402.577 vacunas de las 3.555.755 dosis que recibió Santa Fe, con lo cuál ya se ha vacunado en el territorio al 30% de la población con ambas dosis.



LLEGAN MÁS VACUNAS

Por otro lado, la Dirección Regional de Salud dio a conocer que durante la tarde de este jueves llegarán a la ciudad otras 4.000 dosis de vacunas Astrazeneca para completar esquemas asignadas al vacunatorio de nuestra ciudad. También estarán arribando 5,892 dosis más de vacunas Sinopharm para primeras o segundas dosis, las que se distribuirán de la siguiente manera: Rafaela, 1.284 dosis; Sunchales, 726; San Cristóbal 558; Ceres 486; Villa Minetti 468 y Tostado 354, entre los principales efectores de la zona.