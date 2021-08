Vialidad Nacional habilitó un nuevo tramo de la Autopista de la Ruta 34

El Ministerio de Obras Públicas de la Nación, por intermedio de Vialidad Nacional, habilitó este miércoles un tramo más de la Autopista de RN 34. El sector que habilitaron a la circulación se ubica entre los kilómetros 203 y 209 aproximadamente. Con esta nueva habilitación de seis kilómetros la doble calzada operativa se extiende desde RN 19 (Angélica) hasta el intercambiador en construcción de acceso a Susana y cruce con RP 67S.

Participaron del acto de habilitación, el gobernador de la provincia Omar Perotti; el gerente de Regiones de Vialidad Nacional, Patricio García; el Jefe del 7° Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional, Fabio Sánchez; el senador nacional, Roberto Mirabella; el senador provincial, Alcides Calvo; el intendente Luis Castellano, referentes de la región; y representantes del Centro Comercial e Industrial de Rafaela.



"HOY TODOS SON

DEFENSORES DE LA PROVINCIA"

El gobernador Omar Perotti, al momento de referirse a esta nueva habilitación de seis kilómetros, recordó los inicios de las gestiones que llevó adelante para la concreción de este proyecto de la RN 34 y dijo: “Me recordaba recién Daniel (Ricotti) cuando nos fuimos hasta Jujuy pidiendo el acompañamiento de cada una de las ciudades importantes para que pueda hacerse esta obra; ciudad por ciudad por donde la 34 nos conecta y fundamentalmente porque había que incorporar en los presupuestos nacionales y con el acompañamiento de otras jurisdicciones, para darle valor e importancia al tramo desde Angélica hasta Sunchales en primera instancia, porque algunos pedían empezar desde Rosario el tramo de la 34”. “Hoy todos son defensores de la provincia, todos quieren defender a Santa Fe, pero mientras estaban en el gobierno nos desapareció un tramo de esta ruta. Esta ruta llegaba hasta Sunchales como autovía, y en la salida de la variante hasta el acceso a Sunchales, hay que estar peleando hoy por esos kilómetros que quedaron afuera, que los sacaron del presupuesto. Parece que algunos más que defensores son magos porque hicieron desaparecer casi 20 kilómetros que ahora estamos insistiendo permanentemente ante Vialidad Nacional, ante el gobierno nacional para poder incorporarlos, Somos optimistas, porque tenemos la comprensión de quienes ven en el desarrollo de toda esta región una posibilidad para toda la Argentina”, enfatizó el mandatario santafesino. En la oportunidad, el gobernador sostuvo que “esta forma de trabajo que tenemos, de vincular a la provincia con Nación, de nunca más tener una provincia de espaldas a la Nación, es clave para avanzar en estas obras. Hablamos de 40 mil millones de pesos en obras de Vialidad Nacional en el territorio de la provincia de Santa Fe, una de las provincias que está arriba en los desembolsos del gobierno nacional en esta área”, recordó el mandatario. “Es un reconocimiento clave a la provincia, a la necesidad de sus obras. Pero, fundamentalmente, un reconocimiento al retraso en la que habían dejado a la provincia de Santa Fe. Es poner nuevamente equilibrio. Por eso cuando avanzamos tramo a tramo vamos construyendo futuro, corrigiendo errores del pasado, porque estas obras no deberían haberse interrumpido nunca”, agregó Perotti.



DEFENDER LA VIDA

El intendente rafaelino, Luis Castellano, por su parte enfatizó en mantener la memoria activa: “En el año 2017, yo era intendente de la ciudad y fui invitado a un acto que el Gobierno Nacional -era presidente Macri- hizo en la Variante Rafaela en su intersección con el Camino N° 6. En ese acto, el entonces presidente Macri se comprometió delante de los presentes, a terminar la obra y dio fechas. Fue la única vez que pudimos recorrer la obra y, a partir de ahí, nunca más se avanzó. Se inauguraron los primeros seis kilómetros que vienen desde el cruce de Angélica hacia Susana, pudimos contarles los niveles de accidentes y muerte que teníamos en esta ruta, pero la obra se paró y nunca más avanzó. Esto es la descripción de lo que sucedió y, cuando decimos que defendemos la vida, lo hacemos no solo por la pandemia, sino también con todo lo que tiene que ver con la conectividad vial”. “Hace poco tiempo, junto con Omar Perotti, abrimos los sobres de otra de las conectividades que tiene Rafaela que es Luis Fanti con la Ruta 70. Se habló mucho sobre esa ruta, incluso, recuerdo a un candidato de la oposición, acostado en un pozo, haciendo propaganda política. Otra ruta que se cobró un montón de vidas”; recordó. Al respecto, el intendente sostuvo: “Entonces, la realidad es la que vemos hoy, y no hay forma de tergiversarla. La verdad es que la Ruta 34, a partir del cambio de gobierno nacional, con el presidente Alberto Fernández, del cambio en el Gobierno Provincial con el gobernador Omar Perotti, comenzó a avanzar y estamos cuidando la vida y la conectividad de toda la región. Este es un momento de profunda alegría porque vemos que la velocidad de la obra tiene lo que necesitamos y da gusto transitarla, viendo los avances y no los yuyos en la banquina”.



HECHOS Y NO PALABRAS

El senador nacional Roberto Mirabella, a su turno manifestó: “En cada rincón de la provincia de Santa Fe hay todo tipo de obras, como las que vemos acá y en otras partes de la región; vemos obras de agua, de cloacas, de pavimento, de iluminación, de cordón cuneta; vemos rutas transversales. Hay un nivel de inversión pública fenomenal en cada rincón de la provincia de Santa Fe y esto es un modelo de gestión que encabeza el gobernador Omar Perotti, y que apuesta por la inversión, que además la inversión genera no solamente actividad económica y empleo, sino calidad de vida, arraigo, nos conecta y nos acerca”. Por otro lado, el senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, dijo que “esto es el trabajo en armonía entre un gobierno nacional, un gobierno provincial y los gobiernos locales. Es un trabajo que se siente porque tenemos un Presidente que mira a Santa Fe y un gobernador que cuando termine su gestión, vamos a medir la magnitud de lo que nos va a estar dejando como región y como provincia”. Por su parte, Patricio García afirmó que “cada kilómetro que se habilita de una ruta en cualquier lugar de la Argentina, es certeza y garantía de que hay menos accidentes; esta es una obra que junto a otras tantas que hay en esta provincia se podría decir que es emblemática, en la cual hace muchos años que se viene trabajando y creo que en la administración actual del gobierno provincial y en la relación con el gobierno del presidente Alberto Fernández, ha permitido retornarla con un vértigo diferente. Estamos en esta provincia haciendo una inversión del orden de los 40 mil millones de pesos, más de diez frentes de obras en distintos lugares y hoy estamos habilitando tramos para poder garantizar transitabilidad, seguridad”, afirmó García.