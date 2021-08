Un detenido por balacera a un bar que dejó dos muertos

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizó el martes, con la colaboración de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), múltiples allanamientos en la localidad de Frontera y en el barrio San Javier de esa ciudad, instancia en la cual detuvo a Félix Ariel A. apodado “El Lelo”, de 46 años de edad."El Lelo" -ahora detenido- fue divisado al momento del procedimiento en la vía pública en calle 104 de Frontera. Al darle la voz de "Alto" el personal policial, el sujeto no obedeció por lo cual se inició una persecución a la carrera. El requerido se dio a la fuga por los techos de las viviendas y los agentes tuvieron que perimetrar la cuadra. Los vecinos comenzaron a gritar a los uniformados y a arrojar elementos contundentes a los móviles policiales que estaban abocados a las tareas en el lugar.Por los ataques sufridos por la policía se labraron actuaciones por daño calificado por roturas en el parabrisas de una camioneta de las TOE por los altercados producidos en la zona hostil, y hurto hacia un móvil del personal policial de AIC en la cual sustrajeron un bolso con pertenencias del personal de la fuerza policial actuante.Todo el operativo fue comprendido en Frontera en el barrio San Javier entre Calles 17 al 2600, Calle 19 al 2600, Calle 104 S/N y entre calles 17 y 19, Calle 1 entre calles 94 y calle 96, Calle 94 entre calles 1 y calle 3, Calle 74 y 9, Calle 102 y calle 9, Calle 17 al 2600, ésta última donde residiría la madre del detenido y donde se encontraba oculto luego de la persecución.Según fuentes calificadas, al irrumpir en el lugar el personal policial actuante, los agentes encontraron al sujeto escondido debajo de una cama por lo que fue rápidamente aprehendido.Fruto del operativo se incautaron aparatos celulares, una notebook, cartuchos calibre 12 y una campera con el logo de la Policía de la Provincia de Santa Fe.El pasado 27 de septiembre de 2020 en el bar "La Amanecida" en calle 11 al 2300 de la ciudad de Frontera, tres hombres ingresaron al lugar de manera violenta en busca de un hombre apodado “el Naza”.Al no encontrarlo se retiraron del bar diciendo "que iban a volver…". Al regresar nuevamente los sujetos lo hicieron junto a una mujer portando armas de fuego, por lo que la dueña del lugar cerró la puerta del local, y los malvivientes efectuaron una treintena de disparos hacia el interior impactando a varios de los clientes que estaban allí, para luego darse a la fuga.En ese momento la propietaria del local abrió el ingreso del comercio para que salgan los clientes, momento en que nuevamente estos sujetos aparecieron con la idea de ejecutar a Omar Alcides Villalba (51) que se encontraba en el interior de su automóvil, resultando en ese casoA fines de octubre del año pasado se realizaron más de una decena de allanamientos en la ciudad de Frontera, Estación Frontera, Villa Josefina y la ciudad de San Francisco, en los cuales no pudieron dar con los implicadosDebido a eso a fines del mes siguiente -noviembre de 2020- y luego de intensas requisas por parte de los investigadores para dar con su detención se entregó en sede de la Agencia de Investigación Criminal Distrito Frontera, Mariano Alejandro Stadelman identificado en la presente causa.Luego, durante el transcurso de este año 2021 en el mes de febrero la AIC Frontera, al realizar extensos allanamientos logró la detención de Lorena Evelyn Allende quien se encontraba prófuga de la Justicia y actualmente se encuentra alojada en una Unidad Penitenciaria.Dos meses después los investigadores a cargo realizaron múltiples allanamientos en Frontera y en San Francisco con pedido de exhorto del Juez de la investigación penal preparatoria (IPP) a cargo de esta causa,En la causa aún se encuentran dos individuos identificados quienes se encuentran prófugos de la Justicia: Alberto Alejandro A.; y Alexis Ezequiel C.Interviene en este caso la Fiscalía Regional N° 5 de Rafaela, en la persona del fiscal Dr. Nicolás Stegmayer -adscripto a Frontera-El detenido -"El Lelo"- fue trasladado a la Alcaidía de la Unidad Regional V, son sede en Rafaela.