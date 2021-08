Desde el área prensa del Concejo Municipal, ayer, se difundió un parte de prensa relativo a algunos de los temas considerados en la sesión extraordinaria desarrollada el pasado lunes, informe que reproducimos en esta página.

En relación a la solicitud de construir veredas accesibles para calle San Juan se puso de relieve que este pedido se suma a la Ordenanza que dispuso que la Agencia de Seguridad Ciudadana y Vial diseñe y concrete las acciones necesarias para garantizar la seguridad del complejo sistema vial que se genera en las intersecciones de las calles San Juan y Güemes. También se trataron otras iniciativas referidas al mismo sector y al ordenamiento del tránsito en diferentes puntos de la ciudad.

El ordenamiento del tránsito en la ciudad fue una de las temáticas abordada en la Sesión del lunes 23 de agosto, a través del tratamiento de diferentes iniciativas.

En primer lugar se aprobó el proyecto presentado por la concejal María José Ferrero, por medio del cual se dispuso que el Departamento Ejecutivo Municipal debe garantizar la construcción de veredas accesibles, coordinando con aquellos frentistas del sector a los que les corresponda ejecutar dicha obra y realizar a cargo de la Municipalidad la vereda Norte de calle San Juan, desde el Canal Norte hasta calle Güemes.

El Municipio debe coordinar y concretar la realización de las obras necesarias para dar continuidad y accesibilidad al circuito de veredas correspondientes a calle San Juan, entre Güemes y Av. Sarmiento. A tales efectos debe remitir al Concejo, en un plazo que no supere los treinta días hábiles, la planimetría y memoria técnica de la obra.

El Ejecutivo Municipal también debe elaborar el proyecto técnico y presupuesto de obra, determinando pautas de diseño, características constructivas, modo y tiempo de ejecución de acuerdo a la normativa vigente, para mejorar las condiciones de iluminación en el recorrido de calle San Juan, en el tramo antes mencionado.

Este nuevo pedido se suma a la Ordenanza Nº 2946, la cual fue aprobada en la Sesión del 5 de agosto, por medio de la cual se dispuso que la Agencia de Seguridad Ciudadana y Vial debe diseñar y concretar las acciones necesarias para garantizar la seguridad del complejo sistema vial que se genera en las intersecciones de las calles San Juan y Güemes.





Falta de iluminación en calle San Juan



En relación a la misma arteria principal, el Cuerpo Legislativo aprobó un proyecto presentado por el concejal Oscar Trinchieri, donde se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que, en un plazo de cinco días hábiles, proceda a solucionar la falta de iluminación sobre calle San Juan, entre Güemes y la planta industrial de la empresa BHY, radicada en el Parque Industrial.

Según los fundamentos de la propuesta, la misma surge “ante el reclamo de vecinos que diariamente transitan el sector, ya sea para dirigirse a sus lugares de trabajos o a sus viviendas (Villa Autódromo, Ciudad Verde), manifestando que desde hace varias semanas no funciona el sistema de iluminación, generado una situación de peligrosidad tanto para la circulación como para su seguridad”.





Reductores de velocidad en calle Láinez



Una tercera iniciativa fue aprobada sobre la misma temática, en este caso referida a calle Láinez. A través de una Minuta de Comunicación (autoría de María José Ferrero) se solicitó al Ejecutivo Municipal que informe, a través de la Agencia Municipal de Seguridad Vial y Ciudadana y en un plazo que no supere los diez días hábiles, si prevé la colocación de nuevos reductores de velocidad según la Ordenanza N°1988 y la posibilidad, según estudio de factibilidad pertinente, de instalar uno en las inmediaciones de calle Láinez esquina Bolívar.

La norma mencionada establece en su artículo Nº 1 la colocación de reductores de velocidad del tránsito vehicular del tipo termoplástico macizo, en distintos sectores de calle Láinez, entre Sarmiento y Güemes.





Propuestas para calle Joaquín V. González



En la misma Sesión, el Concejo Municipal giró a Comisión para su análisis dos proyectos referidos al mismo sector.







Por un lado, las concejalas Luciana Paredes y Andrea Ochat presentaron un proyecto de Ordenanza, por medio del cual se propone que calle Joaquín V. González, entre San Juan y Láinez, tenga un sentido de circulación de mano única en dirección Sur a Norte.

Además, el edil Oscar Trinchieri presentó un proyecto de Minuta de Comunicación para solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que analice la viabilidad de construir una loma de burro y/o badén en calle Joaquín V. González, entre Láinez y San Juan.

Asimismo, que proceda a reponer el material pétreo entre el cordón cuneta y la calzada en aquellos sectores donde se encuentre descalzado y a estabilizar dicho material en el trayecto total de la arteria.

Ambas iniciativas responden a reclamos realizados por los vecinos, quienes expresaron la necesidad de resolver una serie de dificultades en el tránsito de esa cuadra.



Según los fundamentos expresados, “este tramo se convirtió en un ingreso frecuente al centro de la ciudad desde calle San Juan y la doble circulación actual hace que se torne peligroso y genere alto nivel de riesgo de accidentes. En el sector hay muchos niños y niñas jugando y por lo tanto en constante riesgo por la circulación a alta velocidad y congestión por la doble mano”.

Además “existe una cortada que da a ingreso a un corralón de materiales de la construcción, por lo que es constante el ingreso de camiones que hacen necesario la existencia de reductores de velocidad”.