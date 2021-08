Lo que dejó el regreso de Liga Rafaelina

La pelota volvió a rodar de manera oficial en las diferentes canchas de Liga Rafaelina de Fútbol, en todos los niveles. Entre domingo y lunes se jugó la sexta fecha del Apertura de Primera A, donde los punteros, 9 de Julio y Argentino Quilmes, volvieron a ganar y se mantienen con puntaje ideal.

En el cierre de la jornada, en el postergado del lunes por la noche, Peñarol derrotó 3-1 a Unión de Sunchales y así pudo comenzar con el pie derecho esta reanudación del torneo. Los goles para la victoria del elenco de Villa Rosas fueron anotados por Claudio Albarracín (26m PT), Nicolás Peralta (31m PT) y Matías Ojeda (5m ST); en la visita el que descontó fue Alejandro Siben (16m ST). En Reserva también ganó la V azulada, pero por 1 a 0.



LAS POSICIONES: 9 de Julio 18, puntos; Argentino Quilmes 18; Atlético de Rafaela 11; Dep. Libertad 10; Ferrocarril del Estado 9; Brown San Vicente 9; Dep. Aldao 9; Dep. Tacural 9; Talleres (MJ) 7; Peñarol 6; Sportivo Norte 5; Dep. Ramona 5; Ben Hur 4; Florida de Clucellas 4; Unión Sunchales 4; Bochazo 2.



La próxima fecha se jugará de la siguiente manera: Jueves 26/08: Atlético de Rafaela vs Bochófilo Bochazo. Viernes 27/08: Unión de Sunchales vs Deportivo Aldao. Domingo 29/08: Sportivo Norte vs Peñarol, 9 de Julio vs Deportivo Ramona, Ferrocarril del Estado vs Deportivo Libertad, Talleres de María Juana vs Argentino Quilmes, Florida de Clucellas vs Deportivo Tacural, Brown de San Vicente vs Ben Hur.