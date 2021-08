Vuelven los hinchas: habrá público en Argentina vs Bolivia por Eliminatorias

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El 9 de septiembre próximo se concretará "una prueba piloto" para el regreso del público a los estadios en el duelo de las selecciones de Argentina y Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, anunciaron ayer los ministros de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y de Salud, Carla Vizzotti.

"La novedad que tenemos para contarles es que vamos a hacer una prueba piloto en el partido de la Selección argentina con Bolivia, con un aforo del 30 por ciento, el próximo 9 de septiembre en el estadio Monumental", manifestó Lammens en conferencia de prensa.

Y agregó: "Es un primer paso para que vuelva el público a todos los espectáculos masivos. Creemos que es un evento que amerita esta excepcionalidad en términos de lo que significa y nos permite hacer una evaluación de cómo se van a implementar los protocolos. Todas las demás cuestiones van a quedar supeditadas a las reuniones que haya en los próximos días".

Además, el ministro añadió que "en todos los torneos locales y para todos los deportes la idea es que la vuelta sea gradual y que sobre el fin de septiembre ya estemos con público en los estadios".

En esa línea, Vizzotti destacó: "Venimos observando los espectáculos y vemos un buen comportamiento. Queremos que gradualmente se amplíen los aforos. No nos parece algo temerario, si no, no tomaríamos esta decisión".

Antes, luego de detallar los próximos arribos de las diferentes vacunas a la Argentina, la funcionaria resaltó que "se trata de la semana trece consecutiva de disminución de casos y la semana once en cuanto a las internaciones y fallecimientos".

"Tenemos cero aglomerados urbanos en situación de alarma y la métrica que estamos teniendo es de la ocupación de terapia intensiva, que en este momento está en una situación de no tensión, por eso estamos en condiciones de hacer el anuncio", agregó la ministra de Salud.