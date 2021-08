El Rojo perdió el invicto en Tucumán

Independiente se quedó y en el final Atlético Tucumán le arrebató el invicto y le ganó por 2 a 0, en el encuentro disputado en el estadio "Monumental José Fierro" por la octava fecha de la Liga Profesional.

El "decano" lo ganó con los goles de Franco Mussis, a los 40 minutos y Renzo Tesuri, a los 43, ambos en el segundo tiempo, cuando el cero a cero parecía definitivo.

Con este resultado a Independiente se le rompió una racha de siete partidos invicto, una marca histórica, y suma 15 puntos, mientras que Atlético Tucumán acumula 11 unidades, y volvió a ganar tras cuatro fechas.



OTROS PARTIDOS. Ayer: Patronato 1 - Banfield 1. HOY: 14.15 hs. Rosario Central vs Arsenal, 16.30 hs. Lanús vs Gimnasia LP, 16.30 hs. Defensa y Justicia vs Newell's, 18.45 hs. Huracán vs Vélez, 21.00 hs. Platense vs Boca.