Atlético: con Otta pero sin el goleador Bieler para visitar el sábado a Almagro

Anda de racha Atlético de Rafaela. Totalmente negativa, no caben dudas. El último domingo cayó con Ramón Santamarina de Tandil en el Monumental, suma cinco sin poder ganar con apenas un empate y cuatro derrotas, se le fue Guille Sara, uno de los referentes; se le fue Juan Cruz Esquivel, el desequilibrante que tenía de mitad de cancha para arriba, y ahora, en días convulsionados pierde a Claudio Bieler. El Taca llegó al límite de amarillas y no podrá estar el próximo sábado para visitar a Almagro. Complicado.

La dirigencia de la ‘Crema’ se reunió para definir la continuidad de Walter Otta y ahora la principal atención se deberá poner en lo que resta de la temporada 2021 de la Primera Nacional.

Y en esto anda el plantel albiceleste, pensando en su próximo rival: el Tricolor. Atlético estará visitando al equipo de Walter Perazzo el próximo sábado a las 15.00hs, por la fecha 23 de la zona B.

Para dicho compromiso, lo que ya viene siendo una constante, el DT estará obligado a realizar variantes. Como mínimo dos, ambas por suspensiones. Al expulsado Agustín Bravo hay que sumarle la de Bieler, que por acumulación de amarillas se perderá dicho cotejo.

En la zaga, por el juvenil expulsado en el último encuentro, el que reaparecerá es Fernando Piñero, quien ya cumplió con la suspensión. Lo que resta definir es quién ingresará en la formación inicial ante la ausencia del capitán y goleador del equipo. Todo dependerá del dibujo táctico que planee el cuerpo técnico.



GARIANO, EL ÁRBITRO

En la jornada de ayer AFA dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha 23 de la Primera Nacional. Para la visita de Atlético de Rafaela a Almagro fue designado Andrés Gariano, quien tendrá como asistentes a Javier Callegari y Hernán Vallejos. Como cuarto árbitro irá Laura Fortunato.

Entre las designaciones aparece Silvio Trucco; el rafaelino estará en Río Cuarto para el duelo entre los Estudiantes.

A continuación, el programa de partidos completos, con sus días, horarios y árbitros:



ZONA A

Viernes 27/08: 17.10 (tv) Temperley vs Alvarado (Luis Lobo Medina). Sábado 28/08: 13.10hs (tv) Dep. Maipú vs Tigre (José Carreras), 15hs Gimnasia (Mza) vs Mitre (SdE) (Adrián Franklin), 16.30hs (tv) Agropecuario vs Quilmes (Ramiro López). Domingo 29/08: 21.00hs San Martín (T) vs Nueva Chicago (Rodrigo Rivero). Lunes 30/08: 15.35hs (tv) Belgrano vs Chacarita (Jorge Broggi), 20.00hs Estudiantes (RC) vs Estudiantes (BA) (Silvio Trucco). Martes 31/08: 15.00hs Dep. Riestra vs Atlanta (Mariano Negrete).



ZONA B

Viernes 27/08: 20.10hs (tv) Güemes (SdE) vs Independiente Rivadavia (Leandro Rey Hilfer). Sábado 28/08: 15.00hs Almagro vs Atlético de Rafaela (Andrés Gariano), 15.00hs San Telmo vs San Martín (SJ) (Sebastián Zunino), 15.00hs Tristán Suárez vs Gimnasia (J) (Gastón Suárez), 15.30hs All Boys vs Villa Dálmine (Lucas Comesaña), 17.10hs (tv) Def. de Belgrano vs Brown (A) (Pablo Giménez). Domingo 29/08: 15.00hs Santamarina vs Brown (PM) (Emanuel Ejarque), 15.30hs Ferro vs Instituto (Jorge Baliño), 17.10hs (tv) Dep. Morón vs Barracas Central (Yael Falcón Pérez).