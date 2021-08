Una excelente labor de Andrés González

Andrés González, el piloto oriundo de la población cordobesa de El Tío y pupilo de René Zanatta, tuvo un excelente fin de semana en el circuito "Angel Nieto", de Jerez de la FronteraEn su regreso al FIM CEV, con la moto del Easy Race Team, fue protagonista en las dos competencias que realizó la divisional Súper Sport 600 de Moto2.González fue cuarto en la Carrera 1 y finalizó segundo en la Carrera 2, por lo que se dio el gusto de festejar en el podio del tradicional circuito español, habitual sede del Campeonato Mundial de Motociclismo.Fue el primer podio de la temporada 2021 en el viejo continente y el tercero del año para Andrés, ya que triunfó en la prueba del Campeonato Sanjuanino de Velocidad y fue tercero en la primera fecha del Superbike Argentino en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez", con el equipo René Zanatta Sport."Cierro este fin de semana en Jerez muy contento. El inicio fue complicado, porque el jueves no pude entrenar porque no tenía la licencia internacional. No había un médico que me llenara la ficha hasta el día siguiente", dijo el cordobés.Agregó: "De cara a la tarde no sabía si podría salir a la Carrera 2, pero tenía muchas ganas de estar en la pista; salí más relajado, con el objetivo de disfrutar de la competencia y terminé en la segunda posición"."Estoy muy contento, ya que es mi primer podio en Europa y le quiero dar las gracias a todos los miembros del equipo por el trabajo realizado tanto el fin de semana como durante todo el año, y también a Edu. Quiero agradecer también, el apoyo d mi familia y a mis sponsors", continuó.Por otro lado, González contó detalles de su regreso al país en las próximas semanas. "Ahora tengo carrera en Navarra y me vuelvo a Argentina el 1 de septiembre. El 2, ya voy a estar nuevamente en Buenos Aires, así que muy contento".El próximo compromiso para Andrés será el fin de semana que viene, cuando se dispute la quinta fecha del ESBK (Campeonato Español de Superbike) en el circuito de Navarra.