El Gobierno firmó con Pfizer por 20 millones de vacunas

Llegarán 580 mil dosis en septiembre y más de 19 millones en octubre. Vizzotti volvió de Rusia con 650 mil dosis de Sputnik v y aclaró: "no hay ninguna vacuna en la heladera".

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El Gobierno nacional informó ayer que firmó un acuerdo con el laboratorio Pfizer para la provisión de vacunas contra el coronavirus que serán destinadas preferentemente para adolescentes de entre 12 y 17 años. Según se informó oficialmente, el acuerdo estipula la llegada de 580 mil dosis durante septiembre: 100.620 arribarán en la semana del 6 de septiembre y otras 160.290 lo harán en la semana del 13 de septiembre "según disponibilidad de vuelos".

El resto de las vacunas, hasta completar las 580 mil dosis, se entregarán en la segunda quincena de ese mes, mientras se prevé que en octubre, noviembre y diciembre lleguen al país otras 19.500.000 dosis. "Las dosis de Pfizer van a estar destinadas preferentemente para adolescentes entre 12 y 17 años", aclaró el Gobierno en la comunicación oficial.

En tanto, los laboratorios Pfizer y BioNTech confirmaron anoche el acuerdo firmado con el Gobierno nacional para "suministrar 20 millones de dosis" de su vacuna contra el coronavirus en el transcurso de 2021. Así lo indicaron los laboratorios en un comunicado oficial, el cual fue difundido luego del anuncio de la ministra Vizzotti.

Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, puntualizó: "Hemos podido avanzar con el contrato definitivo de Pfizer por 580 mil dosis durante septiembre y el resto de los 20 millones, que son 19 millones 500 mil dosis, para el cuarto trimestre. Es decir, desde octubre, noviembre y diciembre".

En ese marco, la funcionaria nacional indicó que "durante esta semana se estima que se van a distribuir más de 4.5 millones de dosis, que ya están en proceso de preparación y distribución de las vacunas que llegaron la semana pasada y las que están llegando durante esta semana".

Además, precisó que en lo que queda de agosto llegarán a la Argentina "2,2 millones de AstraZeneca", y dos nuevos envíos de LA vacuna de China: "Tenemos para el 29 de agosto 768 mil dosis de Sinopharm y para el 30 de agosto 680 mil dosis".

"En relación a la situación epidemiológica, estamos en la semana 13 consecutiva de disminución del número de casos. Estamos en la semana 11 consecutiva de disminución del número de internaciones en las unidades de terapia intensiva, ubicándonos por debajo de las internaciones que tuvimos en diciembre del 2020", explicó.

En ese sentido, consideró que "a pesar del invierno hay un descenso sostenido tanto de los casos como de las internaciones", aunque advirtió que "a medida que hay más circulación de personas, la posibilidad de aumento de casos es más alta, y también en función de la circulación de las variantes".

"El logro de Argentina es haber demorado la circulación predominante de la variante Delta hasta el momento. Si bien tenemos aislamientos, la gran mayoría de esos aislamientos están relacionados con los viajes. Si bien hay casos que se pueden definir como comunitarios, es bien diferente decir que hay casos comunitarios que decir que hay circulación predominante", subrayó.

Por último, Vizzotti concluyó: "En función de muchísimos factores, es una posibilidad que aumenten los casos. Lo que tenemos que ver en función del nuevo DNU es no el número de casos sino el número de internaciones en terapia intensiva y la tensión del sistema de salud".



DOSIS SPUTNIK

Vizzotti, que retornó al país después de una estadía de ocho días en Rusia donde supervisó los cronogramas de entrega de segundas dosis, aclaró que "no hay ninguna vacuna en la heladera".

El vuelo que aterrizó este martes a las 9:43 en el aeropuerto de Ezeiza, transportó un nuevo cargamento de 650 mil dosis de Sputnik V: 400 mil del primer componente, 250 mil del segundo, y 500 litros de sustancia activa para el inicio de la producción de 750 mil dosis a realizarse en el laboratorio de Richmond.

La funcionaria nacional brindó una conferencia de prensa en la pista de aterrizaje del aeropuerto, y aseguró que para esta semana, la Argentina espera la llegada de 300 mil componentes dos de Richmond, y un segundo cargamento con la misma cantidad, a principio de la otra.

"Además tenemos pendientes la recepción de 2.2 millones de dosis de AstraZeneca, entre fines de esta semana y principios de la próxima, y dos cargamentos más de Sinopharm: una 768 mil dosis y otro 680 mil", aseguró.

En esta línea, Vizzotti afirmó que de garantizarse el número de dosis que ingresarían, el país se aproximaría a los 50 millones de vacunas.

"Estamos con una predominancia de arriba del 80% de segundas dosis aplicadas este mes, superando los 12 millones de segundas dosis, con el objetivo de concretar esos 7 millones que dijo nuestro presidente para finales de agosto", sostuvo.

"No hay ninguna vacuna en la heladera", sentenció la ministra sobre los dichos del infectólogo Eduardo López, quien dio a entender que había cinco millones de dosis sin aplicar en medio de la pandemia. "Todas las vacunas que llegan están en constante movimiento, arriban a las provincias, a los vacunatorios, se aplican, y se registran", describió Vizzotti.