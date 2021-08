Clara García: "En el Senado voy a trabajar por políticas que alienten la producción lechera”

La precandidata a senadora nacional por la lista Adelante, del Frente Amplio Progresista (FAP), Clara García estuvo en la ciudad de Rafaela, donde se comprometió a “trabajar desde el Senado por políticas que potencian la producción de nuestra cuenca lechera santafesina, y le den garantías a los pequeños y medianos productores de la cadena láctea para seguir invirtiendo y desarrollando los tambos, que además fortalecen el arraigo en nuestros pueblos, con la generación de empleo a nivel regional”.

“La industria láctea es un motor del desarrollo de la provincia de Santa Fe –sostuvo García-, es la base de la economía de muchas localidades de nuestra provincia y por eso necesita de un acompañamiento por parte del Estado, con infraestructura, créditos y programas que alienten a la producción lechera”, señaló la actual diputada provincial, durante una visita al establecimiento Mapero S.A., un tambo de 1070 vacas que produce 30 mil litros de leche por día. Durante el encuentro con uno de sus titulares, Jorge Pesce, y la presidenta de la Sociedad Rural de Rafaela, Norma Bessone. La actual legisladora provincial estuvo acompañada por la precandidata a diputada nacional Andrea Uboldi.

En esa misma línea, García remarcó que “Rafaela es una zona con empuje, con emprendedores, con constancia y trabajo. De pronto en Buenos Aires deciden prohibir las exportaciones de carne, perjudicando a las explotaciones ganaderas, los feedlots, los frigoríficos y la gente que allí trabaja; a los tambos que ya no pueden vender las vacas viejas que eran para la exportación. No escuchamos la voz ni de Perotti ni de sus senadores en defensa del trabajo de la gente Rafaela y la zona”, apuntó.

“Hasta ahora los senadores nacionales se callaron la boca durante años o levantaron la mano por obediencia partidaria. Nuestra obediencia es con los santafesinos y santafesinas a los que representamos. Yo no voy a ir corriendo al Instituto Patria a abrazarme con Cristina (Fernández) porque eso es soltarle la mano al campo, a Rafaela y a Santa Fe”, criticó.

“Cuando el Frente Progresista gobernaba Santa Fe –continuó-, construimos junto a los productores estrategias para mejorar la industria y jerarquizar al sector. Mejoramos los caminos rurales para poder trasladar la producción e invertimos en electrificación rural para acompañar el desarrollo tecnológico que la producción necesita. Mantuvimos un diálogo permanente y, entre otros proyectos, dimos a luz Acunar, un producto alimenticio de alto valor nutricional destinado a niños y niñas, bebés y madres vulnerables”. .

Precisamente, la ex ministra de Salud de la provincia destacó esa propuesta impulsada durante la gestión del ex gobernador Miguel Lifschitz como una de las posibles iniciativas a promover desde el Congreso nacional. “Es un alimento en base a leche fluida, patentado por el Estado santafesino, que se encontraba a punto de comenzar a distribuirse en forma gratuita en centros de salud y escuelas de toda la provincia. (El gobernador Omar) Perotti nunca lo hizo. Frenó un producto esencial, destinado a embarazadas, bebés, niñas y niños de hogares vulnerables, perjudicando a esa población y por supuesto, a los tamberos”, describió.

En declaraciones periodísticas, la precandidata a senadora del FAP también destacó la composición de la lista de diputados nacionales, “que está encabezada por Mónica Fein, dos veces intendenta de Rosario, y reúne a sus mejores ministros. Además de Andrea Uboldi, que es una estadista de la salud pública, está Gonzalo Saglione, el economista que demostró que los fondos públicos no son para tenerlos guardados en el banco como hace este sino para promover la mejor salud pública, la mejor escuela, la mejor producción, la mejor ruta”, y en ese punto, mencionó a Pablo Seghezzo, “quien fue el responsable de la obra pública en el gobierno de Miguel y también integra la lista de diputados nacionales”.