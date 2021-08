El gobernador Omar Perotti aseguró que la vacuna contra el coronavirus "está funcionando" y que los resultados están a la vista con el descenso de la tasa de contagios en toda la provincia. Por eso pidió que ninguna vacuna quede sin vacunarse puesto que eso ayudará "muchísimo" a enfrentar la cepa Delta, que por el momento está controlada en la provincia. Hasta este martes se habían confirmado 8 casos de la cepa Delta en Rosario y uno más en Rafaela. Y si bien los casos están controlados, no se descarta que en el mediano o corto plazo pueda llegar la transmisión comunitaria.

"La vacuna está funcionando y claramente los resultados los estamos viendo. Por eso les pido que nos ayuden para que si alguien no se anotó todavía lo pueda hacer. Necesitamos que lo haga porque la vacuna funciona, nos cuida individualmente y nos cuida colectivamente", planteó Perotti sobre la necesidad de que toda la población tenga al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. En ese sentido, según lo publicado por La Capital, indicó: "Es importante que no quede ninguna persona mayor de 18 años sin vacunarse, hoy ya están todos en edad para hacerlo, estamos finalizando en casi todos los lugares todos los que se habían inscripto". "Más de 2.300.000 vecinos recibieron la primera dosis, vamos por 1.200.000 de la segunda dosis. Tenemos que llegar a septiembre como mínimo con 2 millones de personas en la provincia vacunadas con las dos dosis", remarcó respecto a los objetivos trazados en la provincia con la campaña de vacunación.

Perotti evaluó que esa cantidad de personas vacunadas "va ayudar muchísimo a enfrentar la cepa Delta o alguna de las otras que puedan aparecer". "Sabemos que la Delta está en la Argentina, está con casos en nuestra provincia, no tiene hasta aquí la circulación comunitaria. Ojalá podamos tener el mayor tiempo hasta que eso ocurra y ojalá que no ocurra nunca. Ese tiempo tenemos que aprovecharlo en vacunar lo más rápidamente posible. Y lo otro es lo esencial: seguir cuidándonos. Sería un gran error bajar la guardia", concluyó.