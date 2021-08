Rafaela ya tuvo su primer caso de la variante Delta

Uno de los nueve contagios con la variante Delta de Covid-19 que se registraron en la Provincia de Santa Fe hasta el momento es de Rafaela. Así lo reveló ayer la ministra de Salud, Sonia Martorano, en declaraciones al programa radial "Modo Mañana" que se emite por radio El Espectador para hablar de la situación sanitaria y el avance del plan de vacunación.

El caso, que pasó prácticamente inadvertido en la ciudad sin las autoridades locales del área de salud lo informaran, tuvo como protagonista a un rafaelino que regresó de un viaje a Estados Unidos durante la primera quincena de julio. Al realizarse el análisis dio positivo de Covid y la variante detectada fue la Delta. El paciente cumplió con el aislamiento en Buenos Aires y recién regresó a Rafaela con el alta epidemiológica. A su vez, los contactos de este hombre se hisoparon el día 7 tal como lo indica el protocolo y dieron todos negativos, según explicó la funcionaria.

Para evitar la introducción y propagación de la cepa Delta, los viajeros provenientes del exterior deben arribar a la Argentina con un test de PCR realizado 72 horas previas al viaje. Una vez en el país se les realiza nuevamente la prueba en Ezeiza, y en caso de arrojar un resultado negativo, deberá cumplir el aislamiento estricto sin contacto con personas que no hayan viajado en su domicilio u otro lugar destinado para el mismo durante siete días. En ese período son monitoreados por si presentaran síntomas y se les realiza una nueva prueba PCR, pudiendo terminar el aislamiento si la misma resulta negativa.

Martorano, que en junio del año pasado asumió al frente de la cartera sanitaria de Santa Fe, dijo que "el año que estamos transcurriendo es muy diferente, con una gran variedad de temas que nos han llevado a interpelarnos en cuanto al modo de vivir, al modo de pensar, a cuidarnos y a valorar otro tipo de cosas, sin duda este tiempo de pandemia es un hecho histórico, uno en perspectiva no se da cuenta, pero a todos nos ha tocado transitar este camino, donde claramente tuvimos una primera ola que fue difícil, pero esta segunda tuvo características de ser más corta y mucho más intensa; de hecho, al ser más corta se concentraban los casos en un período de tiempo menor y de ahí lo dura que fue en varios sentidos". "La segunda ola fue con mucha más transmisibilidad del virus y por otro lado con una prevalencia en la gente joven, haciendo que estén muchos más días en terapia, con cuadros más complejos", agregó.

"Nos tocó en este año fortalecer el sistema de salud, desde el edificio, la infraestructura, o por ejemplo en el caso de Rafaela, allí en el Jaime Ferré donde comenzamos con 5 camas en terapia y hoy tenemos 42. Eso es lo que nos permitió dar respuesta a toda esa región y que todos tuvieran atención en tiempo y forma. Todo esto no es sencillo, no se trata solo de aumentar las camas, los respiradores, sino poner el foco en el recurso humano, que además hubo que capacitar en estas instancias tan complejas que nos tocaron vivir", sostuvo Martorano.

La funcionaria provincial manifestó que "en estos momentos estamos en un período de cierta calma, pero preparándonos porque la cepa Delta es inminente, está en la provincia, tenemos casos, que se han logrado bloquear rápidamente, donde se ha hecho un gran trabajo, pero uno sabe que eso viene desde afuera y que va a circular".

La Dra. Martorano focalizó en la necesidad de sostener las medidas de prevención, sobre todo en estos momentos en los que hay más habilitaciones, flexibilizaciones y la gente puede relajar los cuidados. "No hay que aflojar con dos cosas: hay que vacunarse ya que la vacuna nos protege; por otro lado tenemos que seguir cuidándonos. Es vacunación más cuidados para afrontar esto que se viene y es la cepa Delta, que es más transmisible, aparentemente más contagiosa y en donde debemos todavía ver cómo impacta en nuestro medio, donde prevalecen la Manaos y la Andina".



AVANZA LA VACUNACIÓN

La ministra de Salud habló del proceso de vacunación en la provincia y señaló que: "Nosotros tenemos un alto porcentaje de personas que se inscribieron con la voluntad de vacunarse, eso es muy bueno a diferencias de otras provincias, estamos prácticamente en el 90%. Con primeras dosis llegamos casi a todos estos inscriptos, ya estamos llegando a los 18 años y el gran desafío hora son las segundas dosis; ya hay 1.050.000 santafesinos y santafesinos con esquema completo de vacunación".

Finalmente, Martorano subrayó que "en estos días estamos vacunando con algo que está quedando de Sputnik, Sinopharm y están ingresando Astrazeneca" a la vez que remarcó que "el ingreso de vacunas sigue siendo sostenido y eso nos permite continuar con el ritmo de vacunación, la orden que tenemos del Gobernador es que vacunas que llegan tienen que ir al brazo de un santafesino".