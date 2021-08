Jóvenes se insertan en empresas locales

Días atrás se realizó el acto de cierre de año del Centro Centro Municipal de Capacitación en Oficios (CMCO), institución formativa dedicada a la formación de jóvenes de 16 a 18 años que no pudieron culminar el sistema educativo formal. Este proceso fue culminado por 25 jóvenes que trabajaron diversas temáticas durante dos años. Como actividad de cierre el CMCO propone realizar una práctica formativa en diferentes empresas de la ciudad, quienes abren sus puertas y permiten que cada joven tenga una experiencia de trabajo concreta, que luego se transforma en un importante antecedente laboral en cada currículum vitae.



"CONTINUAR VINCULADOS

A LAS EMPRESAS"

Diego Peiretti, secretario de Producción, Empleo e Innovación, expresó: “Estamos observando que algunas empresas solicitan la continuidad de las y los jóvenes más allá de la práctica realizada en el marco del Centro de Oficios. Hemos podido gestionar programas de los Ministerios de Trabajo del Gobierno Nacional y Provincial, como Entrenamiento para el Trabajo y Prácticas Laborales. Ello va a permitir que algunas y algunos jóvenes puedan continuar vinculados a las empresas. Esta continuidad se transforma en una buena noticia y demuestra el buen desempeño que han tenido en las prácticas; esto es fruto del esfuerzo de cada joven y del enorme trabajo de las y los tutores y profesores del Centro de Oficios”. “Asimismo, recorrimos la empresa VMC Refrigeración, donde los 5 jóvenes que hicieron las prácticas quedarán vinculados con los programas mencionados. Esta oportunidad demuestra su buen desempeño y la predisposición de la empresa en brindar oportunidades laborales. Lo mismo viene ocurriendo con otras empresas, lo cual nos genera a todo el equipo del CMCO muy buenas expectativas”; contó el funcionario.



"JOVENES QUE TIENEN SUS

PROPIOS PROYECTOS Y SUEÑOS"

Cecilia Arnaudo, tutora del CMCO, relató: “Como integrante del equipo tutor siento mucho orgullo y alegría de ver a los jóvenes. Cada uno se dedica y concentra mucho, se los ve muy dispuestos a los nuevos aprendizajes. Me da satisfacción el camino que hizo cada uno con sus tiempos y particularidades. Todo esto los trajo hasta donde están hoy y hasta donde ellos elijan”. “Nosotros como equipo tutor los acompañamos, el crecimiento lo logran ellos y ellas. Trabajamos en conjunto con sus familias, siempre con respeto y empatía, entendiendo que son jóvenes que tienen sus propios proyectos y sueños y que nosotros estamos cuidando y atendiendo eso. De esta manera con todo equipo intentamos abrir caminos donde antes no estaban, para que puedan logran lo que deseen”; cerró la tutora. Por último, Jorge Leyes, capacitador en soldadura, manifestó: “Hay alumnos y alumnas que hicieron su pasantía en VMC. Considero que fue muy positiva y productiva. Nos permitió al equipo de trabajo ver el desempeño de ellos en un ámbito real de trabajo. Esto no hace más que afirmar que la institución está en el camino correcto. Este tipo de instancias público-privadas generan expectativas positivas en los proyectos de vida de los asistentes”.