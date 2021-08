Solo un rafaelino se encuentra internado por Covid en el Hospital

De los 14 pacientes que están internados con coronavirus en el Hospital local, tan sólo uno es de Rafaela, mientras que los restantes son de localidades vecinas y del departamento Castellanos. Ayer se reportaron otros 7 casos en nuestro medio y por séptimo día consecutivo no se registraron fallecimientos.

A medida que continúan bajando los casos de coronavirus en la ciudad y que la campaña de vacunación sigue avanzando de manera exitosa, también va disminuyendo la ocupación de camas en el Hospital "Jaime Ferré", lo que no deja de ser una buena noticia luego de algunos momentos muy complicados que se tuvieron que atravesar en lo que va de la pandemia, con casi la totalidad de las camas ocupadas durante los picos de octubre del año pasado (primera ola) y también en marzo y abril de este año, cuando preocupaba y mucho el segundo oleaje de contagios. De acuerdo a la información brindada por la cartera sanitaria local, hasta este martes hay un sólo paciente rafaelino internado en sala general con Covid-19, mientras que el resto son de localidades de la región. De los 14 pacientes que se encuentran internados con Covid-19 positivos, tanto en unidad de terapia intensiva como en sala general, 5 son del Departamento San Cristóbal, 4 del Departamento 9 de Julio, 4 del Departamento Castellanos y uno de la provincia de Santiago del Estero.



7 NUEVOS POSITIVOS

Mientras tanto, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó este martes 7 nuevos casos de coronavirus en Rafaela (6 más que el lunes), que de esta manera acumula 14.686 desde el inicio de la pandemia (del total de casos se descontó una persona que pertenece a otra jurisdicción). Otro dato positivo es que continúan también bajando los activos y los aislados, ya que hasta el día de hoy son 62 los vecinos que se encuentran cursando la enfermedad y 191 los que está llevando a cabo el correspondiente aislamiento obligatorio. En tanto, los recuperados ya son 14.305, mientras que por séptimo día consecutiva, o desde hace una semana, no se registran fallecimientos en nuestro medio, con lo cuál continúan siendo 319 los decesos de ciudadanos rafaelinos a causa de esta letal enfermedad. Y en cuanto a las camas ocupadas en el Hospital local, se informó que continúan internados 10 pacientes Covid-19 positivos (33% de ocupación) y 4 pacientes sospechosos y No Covid-19 en UTI y 4 pacientes Covid-19 positivos y 34 pacientes sospechosos, pediátricos y NEO en sala general.

A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 482 contagios de Covid-19 en el territorio santafesino, que tiene un acumulado de 463.744, de los cuáles 41.720 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 422.024 por laboratorio. En el resto del Departamento Castellanos se reportaron 7 casos en Frontera, 3 en Sunchales, 2 en Aldao y San Vicente y 1 en María Juana y Vila. Son 171 las personas internadas en UTI en hospitales provinciales y 276 en sala general, 11.516 son activos y 444.096 los recuperados. Además, se informó el fallecimiento de 20 personas con Covid-19 en la bota santafesina, que suma 8.132 víctimas fatales. Hasta el momento en la provincia fueron aplicadas 3.359.432 vacunas de las 3.495.755 dosis que recibió Santa Fe.