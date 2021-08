Presentan nueva campaña para prevenir el dengue

"Haciendo bien las cosas me cuido y cuido a toda la comunidad", manifestó el subsecretario de Salud, Martín Racca, en el marco del programa Rafaela en Acción, donde junto al intendente Luis Castellano pusieron nuevamente en marcha la campaña “Más seco. Más limpio. Menos dengue”.

La prevención sobre dengue continúa siendo un punto fuerte en el cual el municipio trabaja a través de diversas áreas. Si bien no es la época en la que se da la enfermedad, es fundamental comenzar en forma temprana en la concientización y prevención. En este sentido, el intendente, Luis Castellano; la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso; el subsecretario Salud, Martín Racca; y la coordinadora del Rafaela En Acción, Mónica Andreo, se reunieron con quienes son las y los responsables de transmitir el mensaje dando inicio a una nueva etapa de trabajo.La campaña vuelve a centrarse en el cuidado personal y el compromiso ciudadano, y buscará articular diversos actores y sectores para potenciar los resultados.Las y los jóvenes serán los protagonistas del trabajo en el territorio. Por ese motivo, estuvieron presentes las promotoras ambientales del Instituto para el Desarrollo Sustentable (IDSR) que serán quienes llevarán nuevamente el mensaje puerta a puerta para concientizar e informar a vecinos y vecinas. También estuvieron jóvenes del programa Rafaela en Acción quienes se suman para colaborar en la plaza, en el barrio y en la zona cercana al sector en el que se encuentran.RESULTADOS Y PLANIFICACIONRacca destacó: “recordemos que durante el comienzo de la pandemia tuvimos el peor brote de dengue en la historia de la ciudad. Después de un trabajo multidisciplinar, todas las Secretarías del municipio participaron de manera integral y armamos un programa para trabajar la prevención del año siguiente. Gracias a este trabajo que hicimos no tuvimos ningún caso". "Hoy damos inicio a la nueva campaña que empieza en invierno porque es muy probable que si llegamos al verano sin trabajo en prevención, sea tarde. La idea es aprovechar la territorialidad que brinda Rafaela en Acción, cercano al vecino y a sus problemáticas, para instalar este tema"; agregó. "De esta forma, vamos a ir educando a las personas sobre el manejo de recipientes que pueden ser potenciales criaderos. Y ahí es donde tenemos que depositar toda la energía para tener la menor cantidad de criaderos posible. Esto se traduce en una menor cantidad de mosquitos y en definitiva, de dengue. La conciencia comunitaria es fundamental. Si yo tengo un criadero en mi casa, pongo en riesgo a toda la manzana. Haciendo bien las cosas me cuido y cuido a toda la comunidad”; finalizó.Por su parte, Caruso expresó: "Siempre decimos que es importante adelantarse a la temporada alta o más riesgosa donde puede aparecer la enfermedad, que es el verano. Afortunadamente, la temporada pasada tuvimos muy buenos resultados sin casos de dengue. Lo logramos a través de un trabajo que realizamos con el subsecretario de Salud, Martín Racca, y sumándole la mirada ambiental”. "Es fundamental como ciudadanos y ciudadanas informarnos y tener el conocimiento correcto para prevenir esta enfermedad. Tiene que ver con una acción comunitaria y de responsabilidad individual. Si yo hago las cosas bien, esto va a repercutir en mi domicilio y también en el del vecino y el barrio"; manifestó. "La campaña pasada pudimos evidenciar los sectores con mayores problemáticas. Hicimos principal hincapié ahí, pero visitamos todos los domicilios, llegando a más de 35 mil hogares. La idea es llevar a cabo una campaña similar este año y el próximo, y contar con la colaboración de todos. Es importante que nos reciban en sus domicilios para sacarse las dudas y entiendan que tenemos como responsabilidad, mantener limpio y seco nuestro patio"; finalizó. En el año 2020 se trabajó de manera intensiva durante 6 meses con diversas acciones para dar batalla a esta enfermedad. Se llegó a 35 barrios y más de 33.000 hogares de la ciudad, al tiempo en que se profundizó el mensaje preventivo con afiches y folletos en comercios y lugares gran circulación.Para este año se estima iniciar la concientización en Rafaela en Acción, aprovechando la cercanía con las y los vecinos. También, sumar la concientización en el puerta a puerta, generar espacios educativos respecto al tema y continuar sumando actores y sectores para la concientización articulando con las instituciones de la ciudad.