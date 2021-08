Docentes deberán volver al trabajo presencial

Mediante la circular Nro. 24 con fecha de este martes, el Ministerio de Educación de la provincia decidió convocar a todo el personal docente para que retorne a la presencialidad desde el 1 de septiembre. Sólo estarán exceptuadas las personas inmunodeficientes y aquellos agentes que necesiten hacerse cargo del cuidado de hijos menores de 13 años en los días que no asistan a las escuelas por aplicación de formatos de trabajo en la distancia. Según publicó El Litoral, la convocatoria que lleva la firma de la ministra Adriana Cantero, hasta el personal no vacunado deberá volver desde el próximo mes de manera presencial a las escuelas. En esos casos, los trabajadores tendrán que retornar a sus lugares de trabajo "asumiendo la responsabilidad de cumplir con los que evitan poner en riesgo al resto de la comunidad educativa". Es pertinente aclarar que este retorno a la presencialidad del personal no implica recuperar la presencialidad plena en las escuelas para el dictado de clases; ello será materia de discusión en una nueva reunión que tendrá el Consejo Federal de Educación, el próximo jueves. Se trata, en cambio, de una decisión que va en línea con la adoptada por el Poder Ejecutivo la semana pasada y anunciada por el Ministerio de Trabajo, y que pasa por exigir también a los empleados estatales vacunados al menos con la primera dosis, que retornen a sus puestos.

En este sentido, el Ministerio inscribe la decisión de exigir el retorno a la presencialidad en "el avance de la vacunación en todo el territorio nacional y también en la provincia", que permiten "avanzar también en la posibilidad de recuperar el trabajo presencial". Recuerda, asimismo, el decreto 1.460 del Poder Ejecutivo provincial y la resolución 91/21 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación , que establecen el retorno a la presencialidad de los trabajadores públicos. Por derivación de esas normativas, también el personal no docente deberá retornar el próximo mes. También se plantea que el sector educativo de Santa Fe, particularmente, "ha sido prioritario en el proceso de vacunación" lo cual permite que al día de la fecha "la inmensa mayoría cuenta ya con las dos dosis de la vacuna contra el Covid 19". Se fundamenta, además, que "los indicadores sanitarios son favorables para tomar estas decisiones, razón por la cual se ha establecido el día 1 de septiembre como fecha para el retorno de todos a sus tareas habituales en las escuelas".